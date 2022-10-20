Gelecek Partili Bozyokuş: Gazeteciler Toplumun Aynasıdır

Tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Bozyokuş, “Toplumsal enformasyonun sağlanmasında anahtar rolünde bulunan basınımızın değerli mensupları, her zaman son derece zorlu ve bir o kadar önemli bir konumda yer almalarının yanı sıra toplumların gelişim ve değişiminde de son derece etkin ve aktif bir rol oynamaktadırlar.

Vatandaşımızın doğru ve tarafsız haber alma hürriyetini sağlamak adına zaman mefhumu gözetmeksizin cefakarca çalışan, demokratik kültürümüzün gelişimine değerli katkılar sağlayan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum.

Bizler gazetecilerin her zaman yanındayız. Gazeteciler toplumun aynasıdır. Basın ilke ve ahlaki değerleri doğrultusunda, toplum yararını esas alan görev ve sorumluluk bilinciyle görev yapan vatandaşlarımızın gören gözü, işiten kulağı ve sesi olan basın mensuplarımızın gününü kutlar, çalışmalarında başarılar ve sağlıklı günler dilerim" dedi.