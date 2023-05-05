Deniz Ve Mezarlık Arasında Kıyı Kanununa Muhalefet Edilerek Fettah Tamince’ye Kıyak (VİDEOLU)

ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE ATAKÖY SAHİLİNİ HALK’A KAPATAN KUZU İNŞAATIN SEA PEARL PROJESİ HAKKIMIZDA ONLARCA DAVA AÇTI ANCAK ADAİL YARGIÇLAR SAYESİNDE HEPSİNİ KAYBETTİ …

Gazete olarak TOKİ Ataköy konaklarını yaptığı zaman konut satın alan kişilere denizi görüyorlar diye yüksek bedeller ile konut satışı yaptı. Yıllar sonra gözlerini para hırsı bürüyen iş adamaları ve buradan gelir elde edecekler diye kamu yöneticileri bas paraya al imarı mantığı gereği KIYI Kanununa muhalefet dahil birçok yasayı çiğneyerek Ataköy sahilinde Kuzu İnşaat A.Ş.ye SEA PEARL Projesi için 15-18 kat denize sıfır imar vererek bu kadar da cesaret olmaz dedirten bürokratlar var.

İstanbul’a ihanet edenlerin başında hiç şüphe yok ki eski Emlak Konut ve TOKİ müdürü şimdinin ise Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum var.Bu konuları ağrı bir çok haberde gündeme getirdiğimiz için asıl konumuz olan Fettah Tamince’nin Kasımpaşa – Kulaksız’ da mezarlık ile deniz arasında ne ölülere ne de dirilere yaşam hakkı tanımayan Haliç Port projesi ile adeta bu sahili halka kapattığını kanıtlamak için İstanbul Times Gazetesi ve Tv ekibi olarak 2 Mayıs 2023 saat 12.30’da projenin yapıldığı şantiye alanına gittik.

Şantiye alında bizi kapıda karşılayan güvenlik elemanı buyur dedi.Bizde Uluslararası kurallara göre sahiller halkın ortak yaşama alanıdır ve halk’a kapatılamaz diyerek burayı gezmek istiyoruz talebimizi ilettik.

Güvenlik elemanı haklı olarak bir üstünü aradı oda gayet kaba ve küstah bir şekilde biz izinlerimizi ve onayımızı Çevre şehircilik bakanlığından aldık gezemezler diyerek bizimle görüşme gereği bile duymadan telefonu kapattı.Biz de video ve fotoğraflarda gördüğünüz gibi dikenli tellerin ardında özgürce gezmemiz gereken Kasımpaşa-Kulaksız sahili Haliç Port mıntıkasına giremedik.

Kanunlar gayet açık ve net bir şekilde sahiller halk’a kapatılamaz dediği halde ne yazık ki Fettah Tamince 1 milyar 300 milyon dolar ile ihalede burayı satın aldığı için halk’a kapatmış durumda.

ÜÇ MEDENİYETE BAŞKENTLİK YAPAN İSTANB UL SON 20 YILDA HOYRATÇA VERİLEN İMARA KURBAN EDİLİYOR…

İstanbul Üç Medeniyete Başkentlik yapmış dünyanın en önemli şehirlerinden birisidir.

Napolyon Bonapart’ın dediği gibi dünya tek devletten ibaret olsaydı başkenti İstanbul olurdu.

İşte dünya’nın merkezinde yer alan İstanbul ne yazık ki 2002 yılından bu yana hoyratça vahşi bir imar ihanetine uğradığını bizzat cumhurbaşkanı Esenler’de katıldığı bir toplantıda bunu ifade etmişti…

İHANET HALEN EN BARİZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR….

Bas parayı al imarı mantığı ne yazık ki tüm hızı ile devam ediyor…Düz bir mantık ile düşündüğünüz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenlerde 2017 yılında katıldığı bir toplantıda aynen şunları söylemişti “21 Ekim 2017’de “40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük. İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” diyen Erdoğan’ın bu itirafına rağmen 2 Mayıs 2023 tarihi saat 12.30’da Kasımpaşa –Kulaksız’da tersaneler bölgesinde kıyı kanununa muhalefet edilerek Fettah Tamince’ye verilen ihanetin halen son hız devam ettiğini gözler önüne seriyor.

ROMA –BİZANS, OSMANLI VE T.C.NİN İLK 80 YILINDA İMAR VERİLMEYEN BİR ÇOK YERE İMAR VERİLDİ VERİLİYOR ?

Doğu Roma ve Bizans imparatorluğu MS.330’dan 1453’e kadar geçen 1.123 yılda Buraya imar vermemiş.

Osaman’lı İmparatorluğu ise 1453’den 1923’e kadar geçen 470 yılda bir mecburiyet olan Deniz kenarında tersane ve baruthane yapmanın dışında buralara konut amaçlı imar vermemiş.

Yine Türkiye Cumhuriyeti ise 1923’den 2022 yılına kadar 79 yılda bir Cent’e muhtaç olduğu dönemlerde bile sahilleri,Dere Yataklarını imar’a açmaz iken ne yazık ki 21 yıldır ülkeyi yöneten siyasi otorite yeter ki para gelsin nereden gelirse gelsin mantığı ile hareket edildiğini özellikle İstanbul’un 39 ilçesinde çevresine dönüp bakan herkes bas parayı al imarı mantığının hakim olduğunu görmek mümkün…

HALİÇ PORT İSTANBUL’UN KALBİNE SAPLANAN HANÇER ….

İstanbul Times Yayın Grubu olarak 2009’da yaşanan İstanbul sel felaketinden bu yana son dönemlerde deniz kenarlarına dere yataklarına uygun olmayan yerlere imar verilen bir çok bina ile ilgili haberler yaptık.

Bugün’de Kasımpaşa’ya gittik gerek yapılan projenin yanı başında gerekse de Balatta binayı zumlayarak çekim yapıp İstanbul’un kalbine saplanan bir hançer olduğunu belgeledik .

Biz İstanbul’a ihanet edenleri en azında haberini yaparak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz diyen gazeteci yazar Hüseyin Çetiner konuşması gerektiği halde konuşmayanlar er yada geç vicdanlarına ve tarihe hesap vereceklerini söyledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)