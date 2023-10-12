Büyükelçi Konstantinos Koutras, Beyoğluspor Kulübü'nü Ziyaret Etti



Büyükelçi, ziyareti sırasında Beyoğluspor Kulübü'nün tarihi kupa salonunda yer alan resmi deftere imza attı. Defteri imzalarken duygularını da paylaşan Sayın Koutras, kulübün yönetimine ve sporcularına teşekkürlerini iletti. Beyoğluspor'un bu yıl masa tenisi süper ligini kazanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.



Beyoğluspor Kulübü 2. Başkanı Stelyo Muhlidis, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Koutras'ın kulübümüze gösterdiği ilgi ve alaka bizler için büyük bir onurdur. Sporun birleştirici gücüyle, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Bu özel ziyaretin ardından Beyoğluspor Kulübü, tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklere ve çalışmalara devam etti.

kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)