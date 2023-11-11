85 Yıldır Bitmeyen Özlem, 10 Kasım'da Atatürk'ün Taksim'de ki Anıtına Çelenk Konuldu

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, TAKSİM’DE ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Atatürk için düzenlenen tören; İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymalarıyla başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Beyoğlu - İstanbul

İMAMOĞLU: ÇAĞLAR ÖTESİ DÜŞÜNCEYE SAHİP BİR LİDERE SAHİBİZ

Barolar, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta sırasıyla çelenk koydu. Çelenk merasiminin ardından; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı önünde vatandaşlarla birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

“İYİ Kİ ATATÜRK'ÜN, CUMHURİYETİN ÇOCUKLARIYIZ”

İmamoğlu, anıt önünde yaptığı açıklamada, “Bugün 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Tabii bu yıl anma törenlerimizin bir başka boyutu da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında anıyor olmamız. Mustafa Kemal Atatürk denince, benim aklıma gelen ilk şey, çok şanslı olduğumuz. Çünkü çağlar ötesi düşünceye sahip bir lidere sahip olduk biz 1920’li yıllarda ve olağanüstü ilkelerle, değerlerle bize muhteşem bir Cumhuriyet emanet etti. Hep birlikte üstüne koyacağımız, hep birlikte geliştireceğimiz, demokrasiyle güçlendireceğimiz, kalkınmayla, insanların eşit ve adil bölüştüğü, paylaştığı bir ülke var etmeyle, adalet sistemiyle, en güçlü adalet sistemine sahip olan bir ülke var etmeyle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirme boyutuyla bugün Ata'mızı anıyorum. Çok şanslıyız. İyi ki Atatürk'ün, Cumhuriyetin çocuklarıyız, evlatlarıyız. Böylesi güzel bir ülkeye hep birlikte layık olmayı diliyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.