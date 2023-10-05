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Kültür Sanatın Nabzı Yeni Sezonda Da Beylikdüzün'nde Atacak

Beylikdüzü’nde kültür sanat sezonu açıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) ekim ayı boyunca sanat dünyasının önde gelen isimlerini İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2023 Perşembe 17:26
Kültür Sanatın Nabzı Yeni Sezonda Da Beylikdüzün'nde Atacak
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Beylikdüzü Belediyesi’nin sanatseverleri bir araya getirdiği kültür ve sanat etkinlikleri yeni sezonda da
dopdolu geçecek. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) ekim ayı boyunca sanat
dünyasının önde gelen isimlerini Beylikdüzü’nde ağırlayacak. BAKSM’de ekim ayı boyunca; Plastik
Aşklar, Münasebetsiz, Bir Baba Hamlet, Çılgın Zamanlar, Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, Hangisi
Karısı, Cem Olmak, Fanatik, 1984 Büyük Gözaltı, Gelin Tanış Olalım, Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi,
Korkuyu Beklerken, Aşk Hikâyen Düşmüş tiyatro oyunları sahnelenecek. Ayrıca, 24 Ekim Salı günü
Armağan Çağlayan ile Size Anlatacaklarım Var, 31 Ekim Salı ise Süheyl ve Behzat Uygur’un “Hey Gidi
Günler” isimli gösterileri izleyiciyle buluşacak.

Çocuklara özel tiyatro oyunları
Yeni sezonda çocuklar da kültür ve sanat etkinliklerine doyacak. Ay boyunca; Kral Şakir Kapadokya
Macerası, Baby Shark, Hansel ve Gretel, Dedektif İz Peşinde, Gökkuşağının Altında, Clean Clean With
Green, Karlar Ülkesi Meçhule Doğru, Küçük Prens ve Kar Kraliçesi oyunları sahnelenecek. Öte yandan
Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı ücretsiz çocuk oyunlardan “Mutluluğun Tuvali”
10-22 Ekim, “Kayıp Prenses” ise 24 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında minik izleyicilerin beğenisine
sunulacak.

Özgün müziğin başarılı temsilcileri BAKSM’de
Ekim ayı boyunca müzik dünyasının ünlü isimlerine de ev sahipliği yapacak olan Beylikdüzü Sahnesi’nde
20 Ekim Cuma günü saat 20.30’da özgün müziğin sevilen isimlerinden Grup Abdal, 22 Ekim Pazar günü
saat 20.30’da ise Ezginin Günlüğü müzikseverlere harika bir konser verecek.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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