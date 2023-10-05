Kültür Sanatın Nabzı Yeni Sezonda Da Beylikdüzün'nde Atacak

Beylikdüzü Belediyesi’nin sanatseverleri bir araya getirdiği kültür ve sanat etkinlikleri yeni sezonda da

dopdolu geçecek. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) ekim ayı boyunca sanat

dünyasının önde gelen isimlerini Beylikdüzü’nde ağırlayacak. BAKSM’de ekim ayı boyunca; Plastik

Aşklar, Münasebetsiz, Bir Baba Hamlet, Çılgın Zamanlar, Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, Hangisi

Karısı, Cem Olmak, Fanatik, 1984 Büyük Gözaltı, Gelin Tanış Olalım, Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi,

Korkuyu Beklerken, Aşk Hikâyen Düşmüş tiyatro oyunları sahnelenecek. Ayrıca, 24 Ekim Salı günü

Armağan Çağlayan ile Size Anlatacaklarım Var, 31 Ekim Salı ise Süheyl ve Behzat Uygur’un “Hey Gidi

Günler” isimli gösterileri izleyiciyle buluşacak.

Çocuklara özel tiyatro oyunları

Yeni sezonda çocuklar da kültür ve sanat etkinliklerine doyacak. Ay boyunca; Kral Şakir Kapadokya

Macerası, Baby Shark, Hansel ve Gretel, Dedektif İz Peşinde, Gökkuşağının Altında, Clean Clean With

Green, Karlar Ülkesi Meçhule Doğru, Küçük Prens ve Kar Kraliçesi oyunları sahnelenecek. Öte yandan

Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı ücretsiz çocuk oyunlardan “Mutluluğun Tuvali”

10-22 Ekim, “Kayıp Prenses” ise 24 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında minik izleyicilerin beğenisine

sunulacak.

Özgün müziğin başarılı temsilcileri BAKSM’de

Ekim ayı boyunca müzik dünyasının ünlü isimlerine de ev sahipliği yapacak olan Beylikdüzü Sahnesi’nde

20 Ekim Cuma günü saat 20.30’da özgün müziğin sevilen isimlerinden Grup Abdal, 22 Ekim Pazar günü

saat 20.30’da ise Ezginin Günlüğü müzikseverlere harika bir konser verecek.