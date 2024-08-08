Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da tatilini boşa geçirmek istemeyen ve sporla kendini geliştirmek isteyen gençlere kucak açtı. 1 Temmuz tarihinde başlayan ve 13 branşta eğitim hizmeti sunan okullara 5 bin 500’ü aşkın öğrenci katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Birçok branşta spor yapma imkânı

Bu sezon futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, jimnastik, taekwondo, aikido, masa tenisi, izcilik, çocuk zumbası, okçuluk ve satranç alanlarında açılan kurslar 23 Ağustos’a kadar devam edecek. Ayrıca engelli branşlarında açılan; yüzme, basketbol ve okçuluk ile engelli spor ve hareket eğitimi kurslarında ise çocuklar hem spor yapıp hem de yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)