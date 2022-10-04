Recep Türkoğlu Spor Salonu açıldı

Spora yatırım yapmaya devam eden Bayrampaşa Belediyesi, Şehit Kamil Balkan İlkokulu’nun spor salonunu baştanbaşa yeniledi. Eğitimci ve antrenör olan Bayrampaşalı Recep Türkoğlu’nun ismi verilen salon, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Törende konuşan Başkan Aydıner, “Konu spor olunca bizim söyleyecek çok fazla sözümüz oluyor. Futbol da, basketbol da, okçuluk da, yüzme de dünya yıldızlarımız ve büyük başarılarımız var. Bu başarıların mimarlarından biri de çok kıymetli Hocamız Recep Türkoğlu. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hocamızın ismini taşıyan bu güzel salonun ilçemiz, okulumuz ve sevgili çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İlçemiz için canla başla çalışmaya; spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Törene Başkan Aydıner’in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

