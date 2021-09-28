Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa’da Başladı

Yedi Tepe Yedi Mekân Genç Edebiyat Festivali, Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (BAYGEM) Dilnişin Musiki Topluluğu’nun şiir dinletisiyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Bayrampaşa Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin (TYB) düzenlediği festival 2 Ekim Cumartesi gününe kadar Bayrampaşa’daki kütüphanelerde çeşitli etkinliklerle devam edecek.

“GENÇLİĞİMİZ İLE GURUR DUYUYORUM”

Festivalin açılışında konuşan ve gençliğin önemine vurgu yapan Başkan Atila Aydıner, “Gençliğimiz ile gurur duyuyorum. Milletimizin göz bebeği olan gençliğimiz ülkemizin geleceğidir. Bugün, oldukça iyi yetişmiş güzel bir gençliği karşımda görüyorum. Bu gençlik ufkuyla ve vizyonuyla yarının Türkiye’sini yeniden inşa edecek olan gençliktir. Bu nedenle bu güzel gençliği yürekten kutluyorum. Hayallerimizi ortaya koyduğumuz, düşüncelerimizi yazıya ve şiire yansıttığımız o güzel edebiyatımızı bugün hep beraber edebiyatçılarımızla ve şairlerimizle festivalimizde konuşacağız. Bir hafta sürecek festivalimiz inşallah Bayrampaşa'dan Türkiye'ye yayılacak. Edebiyatımıza, şiirimize, geçmişimize, tarihimize ve kültürümüze sizlerle beraber sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliği yaptığı festivale İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Doç. Dr. Ahmet Koçak, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Özsaray, Şair ve Yazar Bestami Yazgan, Dr. Savaş Barkçin, Hattat Hüsrev Subaşı ile Yazar Gökhan Yılmaz ve çok sayıda genç katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)