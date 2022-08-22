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Bayrampaşa Sivrisineksiz Bir Yaz Geçiriyor

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarında sivrisineklerden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ilçedeki park, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerini düzenli olarak ilaçlamaya devam ediyor. Haziran ayında başlayan ilaçlama çalışmasının eylül sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:39
Bayrampaşa Sivrisineksiz Bir Yaz Geçiriyor
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Sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında, Bayrampaşa’daki tüm park, cadde ve sokaklar ile pazar yerleri Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından haftada iki defa ULV yöntemiyle ilaçlanıyor. Haziran ayında başlayan ve geceleri yapılan ilaçlama çalışmasının eylül sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor. Kullanılan ilaçlar insanlara ve diğer canlılara herhangi bir zarar vermiyor.

DURGUN SULARDA ÜRÜYOR

Durgun sular sivrisineklerin en önemli üreme alanları olarak biliniyor. Vatandaşların yakınlarında bulunan su birikintilerini belediyeye bildirmesi (444 1 990 Bayrampaşa Belediyesi Çağrı Merkezi) halinde, ekipler bölgeye giderek ücretsiz olarak ilaçlama yapıyor.

YAŞAM DÖNGÜLERİ

Anofel cinsi sivrisinekler sadece temiz ve berrak sularda geliştiği halde, kuleksler (culex sp) temiz ve kirli her türlü suda gelişebilmektedirler. Sivrisinekler yumurtalarını durgun ve kirli/temiz sulara bırakırlar. Sivrisinekler ergin hale geçip uçuncaya kadar yaşamlarını suda geçirirler. Bir sivrisinek ergin hale gelinceye kadar yumurta, larva, pupa olmak üzere 3 aşamadan geçer. Bazı sivrisinek türleri yumurtalarını suya tek tek bırakırken bazıları ise birbirine yapışık halde bırakırlar. İnsanlardan sadece dişi sivrisinekler kan emerler. Dişi sivrisinekler kan emdikten sonra yumurtlamakta olup, tek seferde 300-400 adet yumurta bırakırlar. Ortama ve ısıya bağlı olarak en erken 7-10 gün içerisinde ergin hale gelirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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