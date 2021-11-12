banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,636.29
ALTIN
589.34
DOLAR
9.93
STERLİN
13.31
EURO
11.37
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Son Dakika
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk Hastalıklarını Anlattı
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk...
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...

Bayrampaşa Musuki Cemiyetinden Atatürk’ün Sevdiği Türküler Konseri

Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünde ‘Kahramanlık Türküleri’ konserinde, Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi. Büyük beğeni toplayan koro, performansı ile göz doldurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 08:48
Bayrampaşa Musuki Cemiyetinden Atatürk’ün Sevdiği Türküler Konseri
banner171

Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu,
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk&#39;ün vefatının 83. yıl
dönümünde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne aldı.
‘Kahramanlık Türküleri’ konserinde Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendiren
koro performansı ile büyük beğeni topladı. Konsere Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner ve eşi Melahat Aydıner’in yanı sıra çok sayıda davetli
katıldı.
“ATATÜRK’ÜN ‘EN BÜYÜK ESERİNE’ SONSUZA KADAR SAHİP
ÇIKACAĞIZ”
Konserde konuşan Başkan Atila Aydıner, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve minnetle
andık. Musiki Cemiyetimiz de günlerce hazırlanarak Atatürk’ün sevdiği
türküleri kapsayan bir konser verdi. Konsere emek veren ve katılan
herkese teşekkür ediyorum. Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği,
‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız”
dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayrampaşa Belediyesi’nden 3’ Bir Arada Hizmet
Bayrampaşa Belediyesi’nden 3’ Bir Arada Hizmet
BAŞKAN AYDINER, MUHTARLARI AĞIRLADI
BAŞKAN AYDINER, MUHTARLARI AĞIRLADI
Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında memurlar için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında memurlar için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa’da Başladı
Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa’da Başladı
Bayrampaşalı Kadınlar Boğaz Turunda
Bayrampaşalı Kadınlar Boğaz Turunda

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169