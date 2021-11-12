Bayrampaşa Musuki Cemiyetinden Atatürk’ün Sevdiği Türküler Konseri

Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu,

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl

dönümünde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

‘Kahramanlık Türküleri’ konserinde Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendiren

koro performansı ile büyük beğeni topladı. Konsere Bayrampaşa Belediye

Başkanı Atila Aydıner ve eşi Melahat Aydıner’in yanı sıra çok sayıda davetli

katıldı.

“ATATÜRK’ÜN ‘EN BÜYÜK ESERİNE’ SONSUZA KADAR SAHİP

ÇIKACAĞIZ”

Konserde konuşan Başkan Atila Aydıner, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi

Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve minnetle

andık. Musiki Cemiyetimiz de günlerce hazırlanarak Atatürk’ün sevdiği

türküleri kapsayan bir konser verdi. Konsere emek veren ve katılan

herkese teşekkür ediyorum. Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği,

‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız”

dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)