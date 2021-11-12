Bayrampaşa Musuki Cemiyetinden Atatürk’ün Sevdiği Türküler Konseri

Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu,
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl
dönümünde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne aldı.
‘Kahramanlık Türküleri’ konserinde Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendiren
koro performansı ile büyük beğeni topladı. Konsere Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner ve eşi Melahat Aydıner’in yanı sıra çok sayıda davetli
katıldı.
“ATATÜRK’ÜN ‘EN BÜYÜK ESERİNE’ SONSUZA KADAR SAHİP
ÇIKACAĞIZ”
Konserde konuşan Başkan Atila Aydıner, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve minnetle
andık. Musiki Cemiyetimiz de günlerce hazırlanarak Atatürk’ün sevdiği
türküleri kapsayan bir konser verdi. Konsere emek veren ve katılan
herkese teşekkür ediyorum. Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği,
‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız”
dedi.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)