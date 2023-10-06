Bayrampaşa'da Yüksek Riskli Binaların Dönüşümü Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Sınırları içerisinde kalan Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 9 binanın yıkımına başladı. Bugün, Fulya Sokak’taki 27 ve 29 numaralı apartmanların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

2013 yılında depremde hasar görme riskinin yüksek olması ve yapı stokunun ömrünü tamamlamış olması sebebiyle rezerv alan ilan edilen ve akabinde kentsel dönüşüm sürecine giren Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı içerisindeki 9 binanın yıkım kararı, hak sahiplerinin yüzde 90 uzlaşısı sonucunda alındı.

Yıkım öncesinde, şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkış engellendi ve kontrol sistemi oluşturuldu. Yıkıma konu olan binaların; elektrik, doğal gaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat bağlantıları da yine yıkımdan önce kesildi. Zabıta Tedbir Müdürlüğü tarafınca incelenen yapıların yıkımı, binaya vinç yardımıyla iş makinesi yerleştirilmesinin ardından kontrollü şekilde gerçekleşti.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“TAPULARIMIZI, HAK SAHİPLERİNE VERDİK”

Hak sahiplerinin yoğun ilgisi altında gerçekleşen yıkıma İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün eşlik etti. Murat Yün, "Bugün Bayrampaşa'da 9 binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Birçoğu 1980 yapımı binalar ve depreme dayanıksız. Burası önce rezerve alan, akabinde de kentsel dönüşüm alanı ilan edilmişti.

Tapu sürecinde başta ruhsatta ve imar hattında sorunlar vardı; tekrar Meclis'ten geçirildi, ruhsat alındı ve zaman içinde bu sorunların hepsi aşıldı. 18 Eylül'de ilk tapularımızı da hak sahiplerine verdik. Tüm vatandaşlarımızı kentsel dönüşüm ofisimize bekliyoruz. Süreci, deprem riskine karşı hep birlikte yürütmeliyiz." diye konuştu.

İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet Analizi Şefi Ahmet Evrim Kalemdaroğlu ise, “İnsanların gözündeki mutluluğu görünce biz de hızlıca tapularını vermek istiyoruz. İlk etapta 10 hak sahibine 15 daire tapusu verdik. Ardından encümen kararı alınan birçok başvuru da hali hazırda devam etmekte. Bizim için öncelik insanlarımızın can güvenliği.” dedi.

1700 AİLE İBB’NİN GÜNIŞIĞI KONUTLARINA TAŞINDI

Hak sahipleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde, 2020 yılının Haziran ayından itibaren taşınma sürecine başlamıştı. Hali hazırda 1700 aile, 6 bini aşkın kişi, İBB tarafından inşa edilen yeni ve depreme güvenli Günışığı Konutları’nda yaşıyor.

"BİZİM İÇİN BİR VELİNİMET"

İlk etapta tapularına kavuşan ve Günışığı Konutları’na taşınan hak sahiplerinden Erkan Erk, İstanbul'daki kentsel dönüşüm seferberliğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Başta karşı gelenlerden biri bendim ancak buralar bizim için gerçekten çok tehlikeli... Benim oturduğum bina 63 yıllıktı ve depreme dayanıklı değildi. Aile büyüklerimizle de görüşerek buraya gelme kararı aldık ve 2021'den beri buradayız. Şimdi tapumuzu aldık. Güvenli bir yapıda oturuyoruz, otoparkımız ve çocuk oyun bahçelerimiz var. Çöplerimiz kapıdan alınıyor, asansörümüz var... Bizim evlerimizde bu imkânlarımız yoktu. Çok memnunuz ve mutluyuz. Kentsel dönüşümde şanslı insanlardan biri olduk. Bizim için velinimet oldu." sözlerini kullandı.

"ALTI BOMBA DOLU BİR BİNADA YAŞIYORDUK"

81 yaşındaki hak sahibi İbrahim Dönmez ise, geceleri deprem olacağı endişesiyle uyuyamadıklarını söyleyerek, "Deprem korkumuzdan buraya geldik, çok da memnunuz. Binamız 60 yıllıktı ve her yeri çatlaktı. Şimdi burada daha rahatız. Güvenli, sıcak bir yuvamız var. Tapumuzu da aldık. Herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Şu anda 1700 ailenin yaşadığı Günışığı Konutları'nda, mevcut alanda yaşayan ve tapu kontrol süreci tamamlanan hak sahiplerinin; sözleşme, konutlara taşınma ve tapuların verme süreci devam ediyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)