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Bayrampaşa Belediyesi’nden Okullara 32 Ton Boya Desteği

Bayrampaşa Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, talepte bulunan ilçedeki 44 okula toplam 32 ton boya yardımında bulundu. Boya dağıtım programında konuşan Başkan Atila Aydıner, “Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin tertemiz sınıflarda eğitim alabilmeleri için okullarımıza düzenli olarak yardım etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 16:19
Bayrampaşa Belediyesi’nden Okullara 32 Ton Boya Desteği
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Eğitime verdiği desteklerle ön plana çıkan Bayrampaşa Belediyesi, öğrencilerin daha güzel ve temiz bir ortamda eğitim alabilmesi için talepte bulunan ilçedeki 44 okula bu yıl da çeşitli renk ve özelliklere sahip toplam 32 ton iç cephe, tavan ve yağlı boya yardımı yaptı. Boyalar, Kocatepe İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen programla okul yöneticilerine teslim edildi.

“OKULLARIMIZ ÇOK DAHA RENKLİ, ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

Okullara her sene çeşitli yardımlar yaparak, eğitime her daim destek olduklarını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin düzenli, bakımlı ve pırıl pırıl sınıflarda eğitim alabilmeleri için bu yıl da 44 okula toplam 32 ton boya yardımı yaptık. Bu boyalar okullarımızı inşallah bir kat daha güzelleştirecek. Eğitime yapılan yardım ve yatırım bir ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Eğitim mekânı bakımlı ve düzenli olursa orada eğitim alan öğrencilerin başarı oranı da o ölçüde artar. Öğrencilerimiz başarılı olunca da ülkemiz başarılı olur” dedi.

Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliğinde düzenlenen boya dağıtım programına Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kumbasar ile belediye birim ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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