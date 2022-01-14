Bayrampaşa Belediyesinden Öğrencilere Destek

Bayrampaşa Belediyesi, eğitim alanında yine Türkiye’de bir ilki

gerçekleştiriyor. 2022 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na

(YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri Bayrampaşa

Belediyesi tarafından karşılanıyor. 15 Şubat’ta başlayacak olan sınav ücreti

desteğinden yararlanabilmek için öğrencilerin Bayrampaşa’da eğitim

görüyor olması gerekiyor. İkametgâhı Bayrampaşa’da bulunan ancak farklı

bir ilçedeki okula giden öğrenciler de uygulamadan faydalanabiliyor.

YKS ücreti desteğinden yararlanmak isteyen, Bayrampaşa’da eğitim gören

öğrenciler, sınav giriş belgeleri ile birlikte okullarına; farklı bir ilçede eğitim

gören Bayrampaşalı öğrenciler ise, öğrenci ve ikametgâh belgeleri ile

birlikte Bayrampaşa Belediyesi’ne başvurularını yapabilecekler.

“Gençlerimize Destek Olmaktan Büyük Mutluluk Duyuyoruz”

Uygulamayla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Atila Aydıner,

“Eğitim, üzerinde itina ile durduğumuz bir konu. Öğrencilerimize destek

eğitimleri vermek adına bugüne kadar kütüphaneler, BAYGEM, Bilim

Merkezi, Bilgi Evleri gibi çok sayıda merkezi hizmete sunduk. İhtiyaç sahibi

ailelerimizin evlatlarına burs desteği sağladık ve sağlamaya da devam

ediyoruz. Son olarak bu yıl YKS’ye girecek sevgili gençlerimize destek

olmak için sınav ücretlerini karşılama kararı aldık. İlçemizde eğitim gören

ya da Bayrampaşalı olup farklı bir ilçedeki okula giden öğrencilerimizin

tamamı uygulamadan faydalanabilecek. Öğrencilerimiz ve ilçemiz için

hayırlı olsun. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize destek olmaktan

büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)