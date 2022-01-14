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Bayrampaşa Belediyesinden Öğrencilere Destek

Eğitime verdiği desteklerle bilinen Bayrampaşa Belediyesi, yine Türkiye’de bir ilke imza atıyor ve YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılıyor. Uygulamayla ilgili açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2022 Cuma 09:36
Bayrampaşa Belediyesinden Öğrencilere Destek
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Bayrampaşa Belediyesi, eğitim alanında yine Türkiye’de bir ilki
gerçekleştiriyor. 2022 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na
(YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri Bayrampaşa
Belediyesi tarafından karşılanıyor. 15 Şubat’ta başlayacak olan sınav ücreti
desteğinden yararlanabilmek için öğrencilerin Bayrampaşa’da eğitim
görüyor olması gerekiyor. İkametgâhı Bayrampaşa’da bulunan ancak farklı
bir ilçedeki okula giden öğrenciler de uygulamadan faydalanabiliyor.
YKS ücreti desteğinden yararlanmak isteyen, Bayrampaşa’da eğitim gören
öğrenciler, sınav giriş belgeleri ile birlikte okullarına; farklı bir ilçede eğitim
gören Bayrampaşalı öğrenciler ise, öğrenci ve ikametgâh belgeleri ile
birlikte Bayrampaşa Belediyesi’ne başvurularını yapabilecekler.
“Gençlerimize Destek Olmaktan Büyük Mutluluk Duyuyoruz”
Uygulamayla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Atila Aydıner,
“Eğitim, üzerinde itina ile durduğumuz bir konu. Öğrencilerimize destek
eğitimleri vermek adına bugüne kadar kütüphaneler, BAYGEM, Bilim
Merkezi, Bilgi Evleri gibi çok sayıda merkezi hizmete sunduk. İhtiyaç sahibi
ailelerimizin evlatlarına burs desteği sağladık ve sağlamaya da devam
ediyoruz. Son olarak bu yıl YKS’ye girecek sevgili gençlerimize destek
olmak için sınav ücretlerini karşılama kararı aldık. İlçemizde eğitim gören
ya da Bayrampaşalı olup farklı bir ilçedeki okula giden öğrencilerimizin
tamamı uygulamadan faydalanabilecek. Öğrencilerimiz ve ilçemiz için
hayırlı olsun. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize destek olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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