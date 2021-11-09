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Bayrampaşa Belediyesi’nden 3’ Bir Arada Hizmet

Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bayrampaşa için tüm ekipleri ile birlikte sahaya inen Bayrampaşa Belediyesi, Kocatepe Mahallesi 19. Cadde’de detaylı temizlik, bakım-onarım ve ağaç budama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Atila Aydıner, “Vatandaşlarımızın ortak yaşam alanlarını daha temiz ve konforlu bir duruma getirmek için ilçe genelinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2021 Salı 12:14
Bayrampaşa Belediyesi’nden 3’ Bir Arada Hizmet
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TEMİZLİK, BAKIM-ONARIM, AĞAÇ BAKIMIBayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, Kocatepe Mahallesi 19. Cadde'de ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bayrampaşa için yapılan çalışma kapsamında, caddede temizlik, bakım-onarım ve ağaç budama olmak üzere 3 çalışma birden yapıldı. Temizlik ekibi caddeyi süpürüp tazyikli su ile yıkadı, Park ve Bahçeler ekibi caddeye yeni ağaçlar dikti ve çok sayıda ağacın bakımını yaptı, Fen İşleri ekibi asflat ve kaldırımın çöken ve kırılan noktalarını tamir ederken Zabıta ekibi ise çalışmalar sırasında güvenliği sağladı.

“ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Bir yandan temizlik, bir yandan bakım onarım, bir yandan da ağaçların bakımlarını yaptık ve yeni ağaçlar diktik. Vatandaşlarımızın ortak yaşam alanlarını daha temiz ve konforlu bir duruma getirmek için ilçe genelinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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