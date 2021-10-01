Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında memurlar için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında yapılan görüşmeler memura yüzde 43 sosyal denge zammıyla sonuçlandı. Belediye hizmet binasının 8. katında tüm memur personelin katılımıyla Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. 3 ay süreli yapılan ek sözleşmeye göre memurların sosyal denge ücretlerinde yüzde 43 artış yapıldı.

Sözleşmeyi belediye adına Başkan Atila Aydıner, sendika adına ise BEM-BİR-SEN 5 Nolu Şube Başkanı Şaban Çamcı imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Atila Aydıner, “Personelimiz bizim için çok kıymetli. Memurlarımızın bağlı bulunduğu sendika ile yaptığımız anlaşma gereğince memur arkadaşlarımızın sosyal denge ücretlerine yüzde 43 oranında zam yaptık. Kendileri ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KAYNAK:İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)