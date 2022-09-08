Bayrampaşa Aynı Anda Kitap Okudu

Bayrampaşa Belediyesi’nin 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü’nde münasebetiyle sosyal medyadan duyurduğu ‘Gelin, çay eşliğinde hep beraber kitap okuyalım’ çağrısı büyük ilgi gördü. Hizmete yeni açılan Erdem Bayazıt ve Sezai Karakoç kütüphanelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar çaylarını yudumlarken topluca kitap okudu. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner katılarak gençlerle birlikte çay içti ve kitap okuyanlara dâhil oldu.

Etkinliğin sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA