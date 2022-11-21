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Başkan Aydıner’den ‘Bursa sürprizi’

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 17 Kasım Dünya Komşular Günü’nde, belediyenin kültür gezileri kapsamında, Bursa gezisine gelen Bayrampaşalı’lara sürpriz yaptı. Eşi Melahat Aydıner ile birlikte geziye katılan Başkan Aydıner, “Komşular Günü’nde kıymetli komşularımız ile Bursa’dayız. Osmanlı’ya başkentlik yapmış bu kadim şehirde komşularımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:08
Başkan Aydıner’den ‘Bursa sürprizi’
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Bayrampaşa Belediyesi’nin şehir dışı kültür gezileri Bursa ile devam ediyor. Belediye Başkanı Atila Aydıner de 17 Kasım Dünya Komşular Günü’nde Bayrampaşalı’lar ile birlikte geziye katılarak onlara sürpriz yaptı. Eşi Melahat Aydıner ve vatandaşlarla beraber Bursa’nın tarihi ve turistlik mekânlarını gezen Başkan Aydıner, “Komşular Günü’nde kıymetli komşularımız ile Bursa’dayız. Osmanlı’ya başkentlik yapmış bu kadim şehirde komşularımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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