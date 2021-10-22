BAŞKAN AYDINER, MUHTARLARI AĞIRLADI

Başkan Atila Aydıner, Muhtarlar Günü münasebetiyle ilçede hizmet veren muhtarlar ile Hasbahçe Davet Evi’nde kahvaltıda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren kahvaltı boyunca hayata geçirdiği ve planladığı onlarca projeyi muhtarlar ile paylaşan Başkan Aydıner, ilçenin 11 mahallesine 11 mahalle muhtarı ile birlikte hizmet ettiklerini söyledi.

“MUHTARLARIMIZ İLE BİR BÜTÜNÜZ”

Kahvaltıda konuşan Başkan Aydıner, “Demokrasimizin temel taşı, aziz milletimizin fedakâr hizmetkârı tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Biz her bir projemizi muhtarlarımız ile istişare ederek hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizin doğru zamanda doğru yere ulaşması açısından muhtarlarımız adeta bizim gözümüz, kulağımız oluyor. Muhtarlarımızın derdi bizim derdimiz. Bu vesileyle her bir muhtarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Biz 11 mahalle muhtarımızla beraber bir bütünüz. Bizi hiç kimse birbirimizden ayıramaz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun önemli olan halkımıza sunacağımız hizmetin en iyi hizmet olmasıdır” dedi.

Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliği yaptığı kahvaltıya Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Muhtarlar Dilek Teksoy, Başkim Kosova, Selahattin Beyler, Ramadan Bayraktar, Adnan Liçina, Mustafa Onur, Semih Çelebi, Halis Söyler, Ahmet Gül ve Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Balekoğlu, Ahmet Tüfekçi, Naser Şimşek, Yalçın Sırakaya ile İsmail Gemici katıldı.

Programın sonunda, Başkan Aydıner muhtarlara hediye takdim etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)