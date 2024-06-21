NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ ESENYURT’TA YETİŞECEK

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Van Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği bayramlaşma programında konuştu. Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası’nın yüzde 7’sini karşılayan Esenyurt’ta sanayinin nitelikli ara eleman bulmakta zorlandığını söyleyen Özer, “Burada sanayinin aradığı ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir meslek yüksek okulu açmayı düşünüyoruz. Esenyurt'ta Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan güzellikler ve olanaklar var. Türkiye GSMH’nın yüzde 7’sini biz üretiyoruz. Göçle gelen bir nüfus var. İki yüz elli bin gencimiz var. Bunlar iyi yönetici için bir nimet. Bu durumu iyi değerlendirerek yılda 100 bin vatandaşımızı istihdam edeceğiz” dedi.

İstanhul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Özer’in yanı sıra Van Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Fatih Yağız, Van İş Adamları Derneği Genel Başkanı Fetullah Kardaş, dernek başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşmaların yapıldığı programda vatandaşlar Başkan Özer ile fotoğraf çektirerek sohbet etti. Katılımcıları, iki ayda ilçede yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgilendiren Özer, “Halk bize güvendi. Bizim sorumluluğumuz ağır. Onlara karşı mahcup olmamak için görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz” dedi.

“İki ayda 25 bin ton asfalt döktük”

Ulaşılabilir bir Esenyurt için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Özer, “Geldiğimizde çöp dağlarıyla karşılaştık. Şimdi Esenyurt geçmişe göre çok temiz. Bir hafta içinde on iki tane yeni aracı temizlik filomuza ekledik. Halkın sağlığı bizim için son derece önemli. Ulaşılabilir bir belediye için iki ayda yirmi beş bin ton asfalt döktük. Bu yüz bin tonu aşacak. Yetmiş caddeyi asfaltla buluşturacağız. Otuz beş bin metrekare parke taşı döşeyerek sokakları düzelttik. Bir park açtık, bayramdan sonra da 100 bin metrekareyi bulan bir park açacağız. Komşu belediyelerimiz bu kadar büyük sorunlara rağmen iki ayda bunları yaptığımıza inanamıyor” diye konuştu.

“Kent lokantaları açacağız”

Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmaları da değinen Prof. Özer, “Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak bir tesis yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete açacağız. Bunun yanı sıra kent lokantaları açacağız çünkü buradaki insanlar, insanlık onuruna yakışır derecede yaşamayı hak ediyorlar. Onlara el uzatmamız, sosyal belediyecilik yapmamız lazım. Şu anda atıl durumda olan dört, beş tesisimiz var, onları da ayağa kaldıracağız. Bir Kardeşlik Merkezi açacağız ve tüm derneklerimizi bir çatı altında toplayarak Barışın ve Kardeşliğin Kenti Esenyurt idealini hayata geçireceğiz.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)