BAŞKAN ÖZER: “HAYATIN YÜKÜNÜN BÜYÜK KISMI KADININ OMZUNDA, EMEĞİNDEDİR”

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Kadın Platformu’nun düzenlediği “Esenyurt’ta Kadının Yeri” başlıklı etkinliğe katıldı. Programda hayat yükünün büyük kısmının kadınların omzunda olduğunu belirten Başkan Özer, özellikle temsil meselesindeki adaletsizliğin derhal giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadınların hayata atılması için onlara her türlü desteği sağlayan ve bu yönde çalışmalar başlatan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçede faaliyet gösteren Esenyurt Kadın Platformu’nun “Esenyurt’ta Kadının Yeri” başlıklı programına katıldı. Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Kadın Kolları Başkanı Semra Kahraman ve Esenyurt Kadın Platformu üyeleri katıldı.

Programda konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Özer; kadının hayatın her alanında ne kadar büyük ve değerli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kadınlara yönelik çalışmaların ilçe genelinde artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Özer; “Kadının kalkınma sürecinin içinde yer alması lazım. Okulda, üniversitede, iş hayatında, belediyede, seçimde, her yerde hak ettiği değere kavuşması lazım” dedi.

“Kadın söz konusu olduğunda Türkiye'de bir deve kuşu politikası yürütülüyor”

Türkiye’de kadının değerinin gerçekleştirilen etkinliklerle insanlara aktarılması gerektiğini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Bu tür etkinlikleri artırmak gerekir. Bu programların yaratmış olduğu sinerjiyi hem üretim, siyaset, kültür gibi alanlara hem de sosyal alanlara aktarmak büyük bir iş ve emek ister.

Onun da ürünlerini zamanla hep birlikte alırız. İnsanlar, sözde hep yüceltir kadını. Konuşmalarda bunlar dile gelir ama bunun real hayatta, evde, yolda, siyasette böyle olmadığını hepimiz biliyoruz.

Kadın söz konusu olduğunda Türkiye'de bir deve kuşu politikası yürütülüyor. Daha eğitim döneminde iki ahlaklı bir yapı ortaya çıkarıyoruz. Bir kitaplarda yazılan sözlere dökülen bir ahlak var bir de pratikte işleyen, hayata hükmeden bir ahlak, bir pratik var. İkisi arasında derin bir uçurum var.

Bu hayatın diğer alanlarına da yansıyor. Dolayısıyla bu iki başlılığı bir türlü eşleştiremediğimiz için da yol alamıyoruz” dedi.

“Kadının kalkınma süreci içerisinde yer alması lazım”

Kadının hak ettiği değeri alabilmesi için çocukların bilinçli eğitilmesinin ve kadının üretime katılmasının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özer, “İnsanı bu anlamda inşa eden şey eğitimdir. Burada da yine kadına görev düşüyor. Çünkü çocuğun ilk mimari kadındır.

Bu iki ahlakı bir ahlaka indirgememiz lazım. Çocukların anaokulunda, ilkokulda buna göre yetiştirilmeleri lazım ki onlar da evlenip anne baba olduğunda, bir kuşak sonrası o zehirli su kuruduğunda, yerine temiz berrak su akmaya başlasın. Üretimin, hayatın içinde de bunu yapmamız lazım. Yani kadının kalkınma sürecinin içinde yer alması lazım. Okulda, üniversitede, iş hayatında, belediyede, seçimde, her yerde hak ettiği yeri bulması lazım” diye konuştu.

“Temsilde adaletin sağlanması, kadının önemli bir yol almasını sağlayacak”

Kadınların üretimde yapıları gereği çok iyi işler başarabileceğine dikkati çeken Başkan Özer, temsilde de adaletin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Kadın yapısı gereği daha fedakâr olduğunu söyleyen Başkan Özer “Kadın bir işe sarıldığı zaman, kafasına koyduğunu yapabilir. Bu çerçeve içerisinde kadın üretime de büyük katkıda bulunabilir. Doğurgandır, hayatı döndürendir, çocuk yetiştirendir.

Yani baktığımız zaman hayatın yükünün büyük kısmı onların omuzlarında, karnında, beyninde, elinde, emeğindedir. Bunu gördüğümüz halde görmezden geliyoruz. Özellikle temsil meselesinde bu adaletsizliği gidermemiz lazım. Temsilde adaletin sağlanması, kadının bu çerçeve içerisinde önemli bir yol almasını sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir toplum ancak güçlü kadınlarla mümkün olabilir”

Açıklamalarında kadın istihdamı konusuna ayrıca önem verdiğini ifade eden Özer; “Göreve geldiğimiz üç ay içerisinde beş yüz beş kadın arkadaşımızı istihdam ettik. Bu çok önemli bir başarı. Bu anlamda kadınların hayatın her alanında olmasını çok önemsiyorum. Kadınların; eğitimden sağlığa, üretimden yönetime her alanda olmaları gerekir. Çünkü güçlü bir toplum ancak güçlü kadınlarla mümkün olabilir.

Kadın isterse her şeyi en iyi şekilde yapar. Bu düşüncelerimi hayata geçirmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Onun için de kadın kooperatifleri kurulsun ve ben de yardımcı olayım. Kadınlarla ilgili sanat faaliyetlerini ise ayrıca destekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar belediyeyi kendi evleri gibi kullansın”

Kadınların belediye imkânlarını kullanarak hayata atılması için desteğini sürdüreceğinin altını çizen Başkan Özer şunları söyledi: “Kadınlar, belediyeyi kendi evleri gibi kullansın. Örneğin belediyenin uygun alanlarında kokteyller, toplantılar, tiyatrolar, buluşmalar, imza günleri, konferanslar yaparak o alanları ortak yaşam alanları haline getirsinler.

Biz de belediye olarak hayatı kolaylaştırmak için sizin yollarınızı yapalım, park bahçe yapalım, temizlik yapalım, kreşler açalım. Biz sözümüzü hizmet yoluyla söylemeye devam edeceğiz. Siz de bize yardımcı olun, destekleyin, çalışmalarınızı anlatın, eksikleriniz, problemleriniz varsa iletin. Hep beraber bu şehri yaşanılası bir şehir haline getirelim.”​

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)