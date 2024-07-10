Aile, Çift ve Evlilik Terapisti Anila Çelik konu hakkında bilgiler verdi.

Kişiler arası ilişkilerde, belirli bir konuda bir çatışma yaşandığı zaman, bazı kişiler bu durumla nasıl baş edeceğini bilmediği için (yani başka bir çözüm yolu bilmediği için) duygularını karşı tarafa pasif-agresif bir yöntem olan “küsme” davranışıyla anlatmaya çalışır.

Küsmeyi biz yine ebeveynlerimizden öğreniyoruz aslında, isteklerinin ve beklentilerinin karşılanmasını küsmeyle elde eden, hataları ve beklentileri için çocuğuna küsen ebeveynlerimizden… İkincisi daha trajik ve derinde psikolojik şiddet de barındırıyor. İkisinin de ortak noktası ise duyguların ifade edilmemesi.

İşte insanların küsme eğiliminde olmasına neden olan bazı yaygın sebepler:

Bir kişi, başka bir kişi veya durum tarafından kızgınlık veya hayal kırıklığına uğradığında, küser. Bu duygular, ilişkilerde veya sosyal etkileşimlerde yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanır. İletişim eksikliği veya yanlış anlaşılmalar, insanların birbirleriyle küsmesine neden olur. İletişim kurmakta zorlanan veya duygularını ifade etmekte güçlük çeken kişiler arasında küslük daha sık görülür.

Bazı durumlarda, kişinin gururu incindiğinde veya egosu zedelendiğinde, küsmek bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar. Kişi, kendini korumak için diğer kişiyle iletişimi kesmeyi tercih eder.

İnsanlar ilişkilerinde belirli beklentiler içindedirler ve bu beklentiler karşılanmadığında hayal kırıklığı yaşar. Bu da küsmeye neden olur. Öfke yönetimi becerileri zayıf olan kişiler, sinirlendiklerinde veya hayal kırıklığı yaşadıklarında küsme eğiliminde olur. Geçmişteki olumsuz deneyimler, kişinin güvenini kaybetmesine ve başka insanlara karşı mesafeli olmasına sebep olur. Bu da küsme eğilimini arttırır.

Küsme ve barışma süreci kişiden kişiye ve ilişki dinamiklerine göre değişir, bu nedenle zorluk derecesi değişkenlik gösterir. Ancak, küsme sonrası barışma genellikle bazı zorluklarla karşılaşabilir. İşte bazı yaygın zorluklar:

Küsme genellikle kişinin gururunu ve egosunu etkiler. Barışmak, kişinin bu duygularını kontrol etmesini ve bazen özür dilemesini gerektirir, ki bu da bazı insanlar için zor olur. Küsme süreci, ilişkideki güveni zedeler. Barışma sürecinde, tarafların tekrar birbirlerine güven duymaları ve güveni yeniden inşa etmeleri gerekir, bu da zaman alabilir. Küsme sürecinde iletişim genellikle kesilir veya bozulur. Barışma sürecinde sağlıklı iletişim kurmak ve duyguları açıkça ifade etmek önemlidir, ancak bu da bazı insanlar için zor olur.

Geçmişteki Yaralar: Küsme sürecinde yaşananlar, ilişkideki geçmiş yaraları yeniden canlandırır. Barışma süreci, tarafların bu yaralarla yüzleşmelerini ve onları iyileştirmelerini gerekir.

Barışma süreci genellikle özür dilemeyi ve affetmeyi gerektirir. Bazı insanlar için bu, kendi hatalarını kabul etmek veya diğerini affetmek zor olur. Ancak, küsme sonrası barışma aynı zamanda ilişkide derinleşme, büyüme ve öğrenme fırsatları da sunar. Empati, anlayış, sabır ve açık iletişim gibi unsurlar barışma sürecini kolaylaştırır.

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)