Habertürk TV’de Nur Köşker’in Haber Bülteni programına konuk olan Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, görev süresi boyunca ilçede yaptığı çalışmaları anlattı. Alt yapısı ve üst yapısı tahrip edilmiş, hiçbir alanda envanter kaydı olmayan bir kent devraldıklarını söyleyen Başkan Bozkurt, kentin sorunlarını çözmek üzere iki farklı alanda çalışma yaptıklarını ifade etti. Bozkurt, “2019 yılında ülkemize hizmet etmeye Esenyurt’tan başladık. İlçemizdeki sorunları tespit ettikten sonra kentin depreme dirençli hale getirilmesi için çağdaş bir bakış açısı ile ‘bir kenti nasıl depreme dirençli hale getiririz?’ diye çalışmalarımız başladı. Bu çalışmalar depremden önce yapılması gerekenler, deprem esnasında yapılması gerekenler ve deprem sonrası yapılması gerekenler olarak 3 ayrı şekilde yürütüldü” dedi.

“Çalışmalarımızı Naci Hoca ile sürdürüyoruz”

Prof. Dr. Naci Görür’le depreme yönelik büyük çalışmalar yaptıklarını belirten Bozkurt, şöyle devam etti: “Önce kentin arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan insan kaynağını yetiştirdik. Kendi bünyemizde 22 kişilik arama kurtarma ekibi akredite oldu. Bunun sayısını 72’ye çıkarmaya çalışıyoruz. 360 civarında mahalle afet gönüllümüz oldu. Depremden önce yapmamız gereken birçok şey vardı: Bu da bizim envanterlerimizin oluşturulması, zemin envanteri, alt yapı envanteri, üst yapı envanteri. Bu çalışmalar yine birbirine paralel olarak devam ediyor. Birçok çalışmayı kentin depreme dirençli hale getirilmesi için devam ettirirken Naci Hoca ile tanıştık. Bu çalışmaların yürüyebilmesi için 6 ana başlıkta kentin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini Naci Hoca’dan öğrendik. Naci Hocam sağ olsun bizden hiçbir bedel beklemeden yardımcı oldu. Bize; ‘yıllarca öğrendiği bilgileri bir kentin depreme dirençli hale getirilmesi için ilk defa uygulama fırsatı bulduğunu’ söyledi.”

“İlçeyi depreme hazırlıyoruz”

Depreme dirençli bir kent için her alanda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bozkurt şunları ekledi: “Şu anda yönetim sistemimizin depreme dirençli hale getirilmesi için bir çalışma yaptık. Naci Hoca’nın sistemini kullanıyoruz. Önce yönetim sistemimizi, kendi planlarımızı gözden geçirdik ve bir Afet İşleri Müdürlüğü kurduk. Afet Müdürlüğü koordinasyonunda bütün çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş yıllarda konutlar için alınan zemin etütlerini Esenyurt haritasına yerleştirdik. Dolayısıyla hangi bölgede nasıl bir zeminle karşı karşıyayız bunu artık biliyoruz. Naci Hocamın verilerinden yola çıkarak olası bir İstanbul depreminde 7.2 şiddetinde bir deprem olduğunda, biz bu depremi Esenyurt’un hangi bölgesinde, hangi şiddette hissedeceğimizi öğrendik. Daha sonrasında buralarda bulunan üst yapıdaki binaların durumunu araştırdık. Buradaki alt yapılar neyle karşılaşacak? Bunların çalışması yapıldı. Risklerimizin tamamını ortaya çıkardık. Şimdi bunu gidermek için her bölgede çalışma yapmak üzere ve öncelikle sorunlu bölgelerde inceleme yapmaları için 40 kişilik bir mühendis ekibi kurduk. Yine hızlı tarama yöntemi ile Esenyurt’un değişik bölgelerindeki binaların hareketlerini izlemeye başladık. Aylık olarak her binanın ne kadar hareket edip etmediğini izliyoruz. Dolayısıyla bir kayma var mı yok mu? Olası bir depremde ne olacağının incelemesini yapıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra ilçe genelindeki okullarda ve evlerde deprem bilinci eğitimi veriyoruz.”

“Kampüs lise yükseliyor”

Çocukların daha iyi eğitim olanaklarına sahip olmaları için Kampüs Lise projesini başlattıklarını ifade eden Başkan Bozkurt, “İlçemizdeki nüfusun çok önemli bir bölümü 0-19 yaş aralığında. 320 bin civarında çocuk ve genç var. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımız, iyi eğitim olanakları içinde olmaları durumunda yaşama daha güvenli bakabilir diye düşündük. Maalesef Esenyurt’ta okul yapacak alan kalmadı. Biz de kentin dışındaki birkaç tane arsanın Kampüs Lise’ye çevrilmesini dolayısıyla mahallelerdeki liselerin oraya taşınmasını, bu liselerden boşalan yerlerin de ilkokula ve ortaokula çevrilmesi ile çocuklarımızın daha nitelikli eğitim almasını sağlamak istedik. Bu aslında Millî Eğitim Bakanlığı’nın işi bizim işimiz değil. Biz sadece arsa tahsisi açısından çalışma yapabiliriz. Biz eğitim meselesini kendimize dert edindik. Birçok işi yaparken aynı zamanda bu işleri biz üstlendik. Kampüs Lise’de eğitim alanında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Bu lisede bir fen lisesi, bir Anadolu lisesi, bir tane imam hatip lisesi ve iki tane de meslek lisesi var. Müthiş, alt yapısı yüksek bir lise burası. Onlarca atölyesi var, kapalı spor salonu var, açık spor salonu var, yemekhanesi var, kütüphanesi var. Yani çağdaş bir okulda olması gereken her şey burada var. Ayrıca bizim mahallelerimiz farklı bölgelerden gelen insanlardan oluştuğu için o bölgedeki insanların çocuklarının bu lisede kaynaşması sağlanacak” diye konuştu.

“Amerika’ya halı ihracatı yapıyoruz”

Kültür ve sanatta Esenyurt’u hak ettiği değere kavuşturmak için pek çok çalışma yaptıklarını belirten Bozkurt şu ifadeleri de kaydetti; “Vatandaşlarımızın kültür sanat ihtiyaçlarını karşılamak açısından geçmiş yıllarda yapılmayan birçok şeyi yapıyoruz. Bizim yaptığımız faaliyetlerden 5 yıl boyunca yaklaşık 3 milyon insan faydalandı. Farklı farklı konserler, tiyatro, sanat gibi diğer alanlarda vatandaşlarımıza destek olduk. Onların ihtiyacını giderdik. Bu işi yaparken aynı zamanda Sürekli Eğitim Merkezi’mizde vatandaşlarımızın bazı alanlarda kendilerini yetiştirmeleri için de destek oluyoruz. Üniversiteye hazırlık kurslarında çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Kadınlarımızın hayata tutunması için çok önemli bir proje yapıyoruz. Amerika’ya halı ihracatı yaptık. Hedefimiz el sanatları üretimini destekleyerek kadınlarımızın evlerinde kendi geçimlerini sağlayacak iş ve işlemleri yapmasını sağlamak. Kısa bir süre önce Vakko markası ile konuştuk, onların eşarplarının kenarlarını bizim kursiyerlerimiz dikecekler. Birçok farklı alanda Esenyurt’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz.”

