Eşya depolama, son dönemlerde rağbet gören hizmet alanlarından birisi haline gelmiştir. Eşya depolama, özenle dizayn edilmiş oda bölmeleri ve konteynır şeklinde düzenlenmiş depolar ile sizlere sunulur. Bu depolarda birçok eşyanızı gönül rahatlığıyla ve güvenle saklayabilirsiniz. Eşyalarınızın bulunduğu depo odası ve konteynır kilitli olur ve anahtarın biri sizde biri firmada bulunur. Böylece istediğiniz zaman deponuzu ziyaret edebilir, eşyalarınızı kontrol edebilir ve eşyalarınıza ekleme ya da çıkarma yapabilirsiniz.

İstanbul'da eşya depolama firmaları, öncesinde sözleşme imzalayarak firma ve müşteri haklarını saklı tutar. Daha sonrasında eşyaları bizzat firma personelleri paketler ve paketleme sırasında eşyalarınız kontrol edilerek sigortalanır. Bu sigortalama işlemi sayesinde eşyalarınız deprem, yangın gibi doğal afetlere ve hırsızlık gibi olumsuz durumlara karşı koruma altına alınır.

Depolarda Hangi Eşyalarınızı Saklayabilirsiniz?

Kadıköy eşya depolama ya da diğer depolama firmalarında depolama hizmeti alacağınız eşya gruplarında genellikle sınırlandırma yoktur. Ev eşyalarınızın bir parçasını, tüm ev eşyanızı, ofis eşyalarınızı, arşivlerinizi ya da mağazanızın stok mallarını, antika eşyalarınızı, sanat eseri eşyalarınızı, öğrenciyseniz kitap ve benzeri gibi eşyalarınızı depolama ile saklayabilir ve eşyalarınızın güvenli muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz.

Eşya depolama hizmeti kapsamında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi gibi beyaz eşyalar da depolayabilirsiniz. Kısacası eşya depolama hizmeti kapsamında istediğiniz tüm bireysel ve kurumsal eşyalarınızı istediğiniz süre boyunca saklayabilirsiniz. Eşyalarınızın büyüklüğüne ve hacmine göre size depo odası ya da konteynır düzenlenir ve deponuzun kilit anahtarı sadece sizde ve firmada bulunur. Deponuza üçüncü şahısların girmesi böylelikle engellenir.

Depolama Hizmeti Veren Firmalar

İstanbul Anadolu yakası eşya depolama hizmeti veren birçok firma vardır. Depolama firması tercihi yapacağınız zaman doğru ve güvenilir firma tercihinde bulunmanız eşyalarınızın güvenliği ve sağlığı açısından önemlidir. Tercih edeceğiniz depolama firmasının öncelikle firmaları temiz ve düzenli olmalıdır. Düzenli olarak temizliği ve havalandırması yapılmalıdır.

Depolama hizmeti veren firmaların arasında aynı zamanda güvenlik sisteminin olması gereklidir. Bu şartlar doğrultusunda depolama hizmeti almak için firma arayışındaysanız Hacıoğlu Evden Eve Nakliyat Depo İstanbul https://www.depoistanbul.com.tr/ sitesinden depolama hizmetlerini güven ile alabilirsiniz.

Depo İstanbul Sigorta Garantili Eşya Depolama Şirketi

Depo İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı: Bayram GÜNHAN

Web Adresi:; https://www.depoistanbul.com.tr

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