5 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli komşularını ve bağlı oldukları STK ve dernek temsilcilerini kahvaltılı toplantıda ağırlayan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, engelli komşularımız ve aileleri için belediye olarak üzerimize düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getiriyoruz. En büyük hedeflerimizden bir de erişilebilir, engelsiz bir Sarıyer oluşturmaktır” dedi.

Sarıyer Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilçede yaşayan engelli komşularına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aksu, “Çok değerli engelli komşularım, aileleri, meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve muhtarlarımız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bugün engelli komşularımızım hakları ve ihtiyaçları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Verilerimize göre ilçemizde 2450 kayıtlı engelli komşumuz var. Sarıyer Belediyesi olarak engelli komşularımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Engelli komşularımızı ve ailelerini her yıl Kilyos Sosyal Tesislerimizde ağırlayarak kültür ve sosyal hizmetler veriyoruz.

Belediyemiz bünyesinde kurulan EÇADEM’de bu yıl 470 engelli çocuğumuza ve ailelerine eğitim desteğimizi sunuyoruz. Engelli çocuklarımızın hayata katılmalarını kolaylaştırmaya yönelik atlı terapi hizmeti almaları konusunda destek sunuyoruz.

Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için engelli bireylerimizin hayata daha aktif katılmalarını sağlamak en önemli görevlerimizden biridir. Bunun için engelsiz bir Sarıyer oluşturmak ve engelli komşularımızın haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik hep birlikte projeler üretmeliyiz.

Sizlerle birlikte daha güçlü bir ağ kurarak engelli komşularımızın hayatlarını daha da kolaylaştırabiliriz.

Bugün burada bizimle olduğunuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Ailelerinizle sağlıklı, huzurlu günler yaşamanızı diliyorum. Unutmayalım engelsiz Sarıyer’i hep birlikte inşa edebiliriz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)