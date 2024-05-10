BAŞKAN AKSU, SARIYERLİ ANNELERİN GÜNÜNÜ KUTLADI

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe gencinden yaşlısına yüzlerce anne ve anne adayı katıldı. Kahvaltıya katılarak karanfillerle annelerin gününü kutlayan Başkan Aksu, “Sosyal demokrat belediyeler olarak kadınları ekonomik ve sosyal yaşama katacak projeler geliştiriyoruz. Amacımız annelerin yükünü hafifletmek olacak” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi _ Hüseyin Çetiner - Sarıyer -İstanbul

12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Sarıyerli anneleri kahvaltılı programda ağırlayan CHP Sarıyer Kadın Kolları Başkanlığı, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde genci ve yaşlısıyla yüzlerce anne ve anne adayı kadınla buluştu. Kahvaltılı toplantıya CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve eşi Demet Aksu, Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, ilçe kadın kolları yöneticileri katıldı.

“ANNELERİMİZ EBEDİ ÖĞRETMENLERİMİZDİR”

Hayatları boyunca çocuklarına rehberlik eden, destek sağlayan ve sonsuz sevgiyle onların yanında olan anneler için düzenlenen kahvaltıda konuşma yapan CHP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, “Aile hayatı içinde dünyanın en zor görevini üstlendiğimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan erdem ve şefkat sahibi annelerimiz, koşulsuz sevginin timsalidirler. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Ailenin temel direği, toplumun geleceğidir. Annelerimiz bize öğretendir. Bu anlamda ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir” şeklinde konuştu. Seçim çalışmaları sürecinde en büyük gücü kadın destekçilerinden aldıklarını ifade eden CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat ise, “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. O kadınlar da sizlersiniz. Bizler için çok değerlisiniz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN AKSU; ANNE, AİLEYİ VE TOPLUMU ŞEKİLLENDİRENDİR

Kadınların bir evin ve bir toplumun her şeyi olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, “Kadın olmayan yerde huzur olmaz, kadın olmayan yerde bereket olmaz. Kadın olmayan yerde ne özgürlük, ne demokrasi olur. O yüzden kadınlar bizim gözbebeğimiz. Bu anlamda anne, sadece aileyi değil, bütün toplumu şekillendiriyor. Sosyal demokrat belediyeler olarak kadınlarımızı daha çok evin dışına çıkartmak için projeler geliştiriyoruz. Sizlere çok önem veriyoruz. Sizlerle beraber çıktığımız bu yolda, hep birlikte yürüyeceğiz. Sizler ve çocuklar için güzel bir geleceği beraber inşa edeceğiz. Belediye meclisimizde bugüne kadar görülmemiş bir kadın meclis üyesi sayımız var. Gerek personel yapımızda gerek meclis yapımızda gerekse de mahallelerdeki çalışmalarımızda kadınlar bizleri geride bıraktı. Bu nedenle hepinizi ayakta alkışlıyorum. Yaşam koşullarının ağırlığını kadınlar taşıyor. Bu koşullar altında çocuklara en çok emek harcayan sizler oluyorsunuz. Kadının ekonomik sorunu varsa, sıkıntıları varsa çocuğuna gerekli ilgiyi, alakayı, sevgiyi vermekte problem yaşar. Biz yerel yöneticilerin görevi, sıkıntılarınızı giderme yolunda sizlere destek olmaktır. Bizler destek olacağız ki sizler de çocuklarınıza, ailenize daha fazla vakit ayırıp, onları daha iyi yetiştirebilme olanağı bulacaksınız. Birlikte yürüteceğimiz çalışmalar için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Yaşamımızın en büyük güzelliği siz değerli annelerin gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Aksu, konuşmasının ardından anneler arasında bulunan 1940 doğumlu Sevim Oğuztaş ve 1942 doğumlu Mercan Boz’a çiçek takdim etti, sahnede onlarla türkü söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)