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Olur Mu Böyle Yasin Başkan ?

İBB ye ait Kayaşehir Kurban satış ve kesim alanını yıllardır İBB'ye bağlı olduğu halde Başakşehir Belediyesi tarafından idare ediliyordu. Şu anki Başakşehir Belediye Başkanı Olan Yasin Kartoğlu 29 Mart 2009 Seçimlerinde Başakşehir ilçe olduğu günden bu yana Belediye Yönetiminden söz sahibi.Son 4 yıldır da başkanlık koltuğunda oturuyor. 23 Haziran 2019'da yapılan seçimde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi kazanması ile İBB kendisine ait olan bir yerin işletmesini Başakşehir Belediyesi yerine kendisi sevk ve idaresini yapmaya başlayınca Başkan Kartoğlu birden bire Bu yer için Yaşam alanları içinde kaldığını ileri sürerek eleştirmeye başlayınca İlçe halkı OLUR MU BÖYLE YASİN demeye başladı ?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2020 Salı 16:39
Olur Mu Böyle Yasin Başkan ?
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Şu an İBB kendisine ait olan bu alanı size vermeyip kendisi işletince yaşam alnaları içinde kaldı diyerek eleştireceksiniz, bu halk her şeyi görüyor başkan ilkeli olun ...

Geçen sene olan binaların dışında Kurban satış ve kesim alanına yakın yeni hiç bir bina yapılmadı ki
eleştiriniz makul olsun...

BİZDE İKEN DOĞRU RAKİPTE İKEN YANLIŞ MANTIĞI YANLIŞ

AK PARTİLİ Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yıllardır İBB'ye ait Kayaşehir Kurban Satış ve Kesim yeri ile alakalı Türkiye'nin en modern kurban satış ve keism alanı diyerek övdüğü bir yer için bu sene Kurban bayramında İBB tarafından işletilmeye başlanınca başkan Kartoğlu birden bire daha düne kadar övdüğü yer için yerlelim alanları içinde kalmış diyerek sert ve acımasızca eleştirince Başakşehir ilçe halkı başkanın sosyal medya hesabında başkan ilkeli ol diyerek eleştirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTAH)




 

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