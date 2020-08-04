Olur Mu Böyle Yasin Başkan...

Şu an İBB kendisine ait olan bu alanı size vermeyip kendisi işletince yaşam alnaları içinde kaldı diyerek eleştireceksiniz, bu halk her şeyi görüyor başkan ilkeli olun ...



Geçen sene olan binaların dışında Kurban satış ve kesim alanına yakın yeni hiç bir bina yapılmadı ki

eleştiriniz makul olsun...



BİZDE İKEN DOĞRU RAKİPTE İKEN YANLIŞ MANTIĞI YANLIŞ



AK PARTİLİ Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yıllardır İBB'ye ait Kayaşehir Kurban Satış ve Kesim yeri ile alakalı Türkiye'nin en modern kurban satış ve keism alanı diyerek övdüğü bir yer için bu sene Kurban bayramında İBB tarafından işletilmeye başlanınca başkan Kartoğlu birden bire daha düne kadar övdüğü yer için yerlelim alanları içinde kalmış diyerek sert ve acımasızca eleştirince Başakşehir ilçe halkı başkanın sosyal medya hesabında başkan ilkeli ol diyerek eleştirdi.



Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTAH)









