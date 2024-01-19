Başkan Kayabaşı: İmamoğlu'nun Başarıları İle Gururlanıyoruz Dedi
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kente katkılarını ve İstanbul'un geleceğine yön veren projelerini övdü. Kayabaşı, İmamoğlu'nun şehirde başlattığı çeşitli projeler ve sosyal hizmetlerle İstanbul'a değer kattığını belirtti.
Kayabaşı, "Başkan İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle yeniden ivme kazanan metro projeleri, ulaşımda yapılan yenilikler, sosyal yardım programları ve kültürel mirasın korunması, İstanbul'un dünya çapında bir metropol olmasının yanı sıra sosyal bir şehir kimliği kazanmasına da önemli katkılarda bulunmuştur," dedi.
İmamoğlu'nun, özellikle gençler ve ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirdiği projelerle dikkat çektiğini belirten Kayabaşı, "İstanbul'da eğitimden spora, kültürden sosyal yardıma kadar pek çok alanda yapılan yenilikler ve hizmetler, İmamoğlu'nun sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda halkın gerçek bir hizmetkarı olduğunu kanıtlamaktadır," ifadelerini kullandı.
Başkan İmamoğlu'nun İstanbul'a kattığı değerlerin, yaklaşan seçimlerde halkın desteğiyle daha da pekişeceğine inanç belirten Kayabaşı, "İmamoğlu'nun önderliğinde, İstanbul halkı, yaşam standartları yükselen, daha yeşil, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir bir şehirde yaşamanın haklı gururunu yaşayacak," diyerek sözlerini tamamladı.