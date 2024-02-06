CHP BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖKSÜZ :BAŞAŞEHİR'DE SEÇİMİ KAZANARAK AKP'NİN 15 YILLIK EMLAKÇI BELEDİYE BAŞKANI MANTIĞINI TARİHE GÖMECEĞİZ DEDİ ...

CHP Başakşehir Belediye Başkan Adayı Sanayici iş İnsanı Mesut Öksüz basın mensuplarına yaptığı konuşmada ilçe ile alakalı detaylı bir çalışma yaptığını konuşamsı ile kanıtladı.

Başkan Adayı Öksüz konuşmasında 15 yıldır AKP'Li başkanlar tarafından yönetilen Başakeşehir'i adeta bir emlakçı mantığı ile yönettiklerini görmek için belediye bütçesine bakmak yeterli. Düşünsenize bir belediyenin bütçesinin yarısı emlak ve gayrimenkul satışından geliyorsa burada ileride ciddi sorunların yaşanacağını görmemek için kör olmak lazım diyen Öksüz mevut başkanın halk odaklı çalışmadığını iddia etti. 

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Bahçeşehir - İstanbul

Başkan adayı Mesut Öksüz'ün ve basın mensuplarını sorularını dinlemek için haberin detayında bulunan videoyu izleyebilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 