CHP Başakşehir Belediye Başkan Adayı Sanayici İş İnsanı Mesut Öksüz Basın Mensupları Bir Araya Geldi
31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimine adım adım yaklaşırken siyasi alanlar iyice hareketlenmeye başladı. CHP Başakşehir belediye başkan adayı sanayici iş insanı Mesut Öksüz Basın Mensupları ile Bahçeşehir Hasırlı Konya Mutfağında kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Başkan adayı Öksüz başta kendisi hakkında olmak üzere önemli bilgiler verdi.
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