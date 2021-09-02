İmamoğlu : “İOSB Çevre Sanayi Sitesindeki Yangında Can Kaybı Yok, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde gece 21.15’te çıkan yangının söndürülme ve soğutma çalışmalarını yakından inceledi. Bölgeye 04:30’da gelen İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan bilgi aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner/ Bşakaşehir / İstanbul

İmamoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Can kaybının yaşanmadığını ifade eden İmamoğlu, “69 araç, 152 itfaiye eri personelimiz burada. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Bir yaralanma söz konusu ve yaralı hastanede tedavi altına alındı” dedi.