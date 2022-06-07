ikitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı BAĞ-GÜN Esnafı Yönetim Binasını Bastı (VİDEOLU )

BASKIN PROTESTO ANINDA BİR ESNAFIN YETER ARTIK BU ZAMLARA DAYANILMAZ DEDİĞİ DUYULDU…

İkitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı olarak 37 Kooperatif Başakşehir İlçesi, 2 tanesi de Küçükçekmece ilçe sınırlarında yer alıyor. 1984 Yılında kurulduğu zaman planlarında yer alan mescit,sosyal donatı,yeşil alanlar aradan geçen zamana karşın rezidans ve fabrika binalarına peşkeş çekildi .

DERE YATAĞI İÇİNDE ALİ RAİF İLAÇ FABRİKASINA İMAR VE İNŞAAT İZNİ VEREN İOSB KİME RANT SAĞLIYOR ? (FOTO:1 )

Örnek vermek gerekirse PİK Dökümcüler Sanayi sitesinde mescit,sosyal donatı ve yeşil alanlar kısa bir süre önce yok edilerek Ak Yapı ve Eşbah firmasına İOB tarafından verilen imar ile yapılan binada Kooperatif ortaklarına herhangi bir maddi değer yansıtıldı mı ?

İŞTE YAPILAN FABRİKA BİNASININ KÜNYESİ ...

Yine aynı Sanayi sitesinde Ali Raif ilaç firmasına verilen imar neyin nesi oluyor ? Burası dere yatağı idi devasa fabrika binasında kim ne kadar rant elde etti ? Başakşehir kaymakamlığı, İstanbul Valiliği,Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri 1984 yılında yapılan planlar dışında yapılan rant odaklı binalarda kimler fayda elde etti araştırılması gerekir.

BAĞCILAR -GÜNGÖREN SANAYİ SİTESİ İÇİNDE SONRADAN İMAR VE İNŞAAT İZNİ VERİLEN REZİDANS BİNASI

Ayrıca protesto eylemi olan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içinde yapılan Rezidans binasında elde edilen rant kooperatif üyelerine yansıtıldı mı ?

Bir kısım arsası MASKO’ya ait olan MALL OF İSTANBUL Projesinde yapılan yapılaşmada MASKO kooperatif üyelerine parasal bir değer yansıtıldı mı ?

Özetle İkitelli Organize Sanayi bölgesine bağlı olarak Kooperatif üyelerine hizmet veren 39 sitenin içinde ilk olarak yapılan planlar dışında inşa edilen rezidans,fabrika binaları,AVM ve benzeri yapılarda elde edilen gelir arsanın her adımında hakkı olan üyeler eşit oranda faydalandırılıyor mu ?

MASKO'NUN BİR KISIM ARSASINI KULLANDIĞI SÖYLENEN MALL OF İSTANBUL'A KİMLER NE TÜR RANT SAĞLADI ?

OSB’ LER KENDİ BAŞLARINA KRAL OLUP RANTI BELLİ KEŞİLERE VERMEKTEN ARTIK VAZÇEŞSİN …

Kendi elektriğini kendisi dağıtan, imarını kendisi veren bu yapılar günümüzde üyelerin haklarını koruyacakları yerde hangi boşluğa hangi yapıyı yapalım’ın derdine düşerek haksız bir gelirin peşinde koşar oldular. Bunu İOB’nin her sitesinde görmek mümkün.

BAĞCILAR GÜNGÖREN SANAYİ SİTESİ ESNAFI AİDAT VE DİĞER YÜKSEK MALİYETLER İÇİN SİTE YÖNETİMİNİ BASTI…

7 Haziran 2022’de Başakşehir ilçesi sınırları içinde yer alan Bağcılar -Güngören sanayi sitesinde içinde yaşam mücadelesi veren yüzlerce esnaf aidat ve kiralara yapılan çok aşırı zamlara isyan ederek site yönetimi binasına yürüdüler. Polis’in müdahale ettiği esnafın isyanı taşkınlık olmadan yapılan demokratik eylem ile sona erdi.

BU DEMOKRATİK EYLEMİN DİĞER KOOPERATİFLERİN ÜYELERİNE DE İLHAM OLDUĞU İFADE EDİLİYOR …

İstanbul Times Gazetesi ve www.insaatemakdunyasi.com haber portalının genel yayın yönetmeni gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi “2009 Yılının Eylül ayında yaşanan sel felaketinden bu yana İOSB başta olmak üzere dere yataklarına ve uygun olmayan yerere yapılan binalar ile alakalı haberlere imza atıyoruz.

Üzülerek belirmek gerekirse İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içinde akla mantığı uygun olmayan sayısıZ yapı ne yazık ki OSB’lere verilen kendi alanlarında imar daha doğrusu inşaat yapma izni belli bir grubun menfaatine kullanılır oldu.

Oysa gelişen süreçlere karşın ihtiyaçlar değişmiş ve yani yapılara ihtiyaç olmuş olabilir.

Sorun yapılan yeni yapılardan elde edilen rantın bütün kooperatif üyelerine eşit olarak yansıtılmıyor oluşudur.

Pik Dökümcüler Sanayi sitesinde mescit,sosyal donatı ve yeşil alan yok edilerek yapılan TEM 34 Projesinde kooperatif üyeleri bir gelir elde ettiler mi bilmiyoruz ?

Ancak onlarca yıldır çevreye oksijen veren çam ağaçlarının yok edildiğini kendi gözlerimiz ile gördük.

İOSB önceki dönem başkanının kendi eniştesine verdiği Meslek lisesi binası için yapılan yolsuzlukların hesabı verilmelidir.

Daha Önce İOB ye bağlı bir yapı Kooperatifinde iş yapan Turgut Çakmak’ın verdiği onlarca şikayet dilekçesi ne derece doğrudur değildildir bilemiyoruz.

Ancak ilgili kişiler sorulan sorular ve eleştiri yapılan her konuda ilgili kooperatif yönetimlerinden bilgi ve belge alarak dilekçelere cevap vermeleri gerektiğine inanıyorum diyen Çetiner sözlerini şu şekilde tamamladı,Ali Raif İlaç Firmasının dere yatağına yaptığı ek fabrikasının binasında kim ne kadar rant elde etti ?

Müfettişler İOB içinde yapılan yapılar ile alakalı bizden bilgi ve belge isterlere arşivlerimizde var olan bütün materyallerimizi kendilerine iletebiliriz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)