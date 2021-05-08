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CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır, Anneler Gününü Kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, Anneler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:58
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır, Anneler Gününü Kutladı
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CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır mesajında: “Tarifi imkansız bir sevginin ve şefkatin timsali olan, evlatlarını akıllarından ve yüreklerinden bir an dahi çıkartmayan annelerimiz; bizleri dünyaya getiren, hayatımız boyunca en büyük destekçimiz olan, tarifi imkansız değerlerimizdir.


Varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde bir kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiç bir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en değerlisidir. Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için de en değerli hazinedir.

Annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı daima göstermeliyiz.


Emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali, çocuğuna ilgisini, sevgisini, şefkatini ve kol kanat gerişini, doğumdan ölüme kadar geçen sürede karşılık beklemeden fedakarca sürdüren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Son Güncelleme: 08.05.2021 16:03
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