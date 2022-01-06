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Başakşehi̇r Dublaj Okulu’nda İki̇nci̇ Dönem Başlıyor

Başakşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dublaj Okulu’nda, yeni eğitim dönemi için geri sayım başladı. Sektörün deneyimli isimlerinden eğitim alacak 2’nci dönem kursiyerlerin mülakatları Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2022 Perşembe 09:23
Başakşehi̇r Dublaj Okulu’nda İki̇nci̇ Dönem Başlıyor
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Başakşehir Belediyesi’nin sektörün deneyimli isimleri ile gençleri bir araya getirdiği akademilere yoğun ilgi sürüyor. Dublaj Okulu’nun ikinci döneminde eğitim alacak kursiyerlerin belirlenmesi amacıyla Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde yapılan mülakatlar tamamlandı.

Eğitimler usta isimler tarafından verilecek

Sesleriyle dizi ve film karakterlerine hayat verecek kursiyer adayları, mülakatlarda heyecanlarını saklayamadı. Hedefleri anlatan gençlere, 5 hafta sürecek eğitimler hakkında bilgi de verildi. Dublaj Okulu’nda sektörün önemli isimleri kursiyerlere deneyimlerini aktaracak. Dublaj ve seslendirmede Uğur Babürhan, reklam ve fragman seslendirmelerinde İbrahim Elden, diksiyon ve etkili konuşmada ise Tevfik Sütay, yeni dönemde yer alacak 20 kursiyere bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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