Başakşehir Aciller 70 Bin İnsana Ulaştı

Başakşehir Belediyesi, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında ilçede faaliyet gösteren Acil Yardım Gönüllüleri Derneği’nin (ACİLDER) faaliyetlerini ele aldı. Başakşehir Belediyesi’nin hazırladığı videoda insani yardımlara dikkat çekildi. ACİLDER, yurt içinde 2016 yılından bu yana ev eşyasından giyeceğe, gıda kolisinden engelli araçlarına kadar ihtiyaç sahiplerine 25 milyon 850 bin liralık yardım ulaştırdı. Din, dil, ırk gözetmeden yardım faaliyetlerine devam eden dernek, her gün ihtiyaç sahiplerine sıfır ve 2. el eşya ile gıda kolisinin yanı sıra fitre ve zekat dağıtımı gerçekleştiriliyor.

57 ülkeden ihtiyaç sahibi

Yaklaşık 70 bin kişiye destek olduklarını anlatan ACİLDER Genel Sekreteri Muhammed Emin Tutar, “ACİLDER olarak İstanbul içerisinde özellikle Başakşehir bölgesinde 17 bin aileye destek ulaştırıyoruz. Yaklaşık 70 bin insan yapıyor. Sadece Türk değil, Rus kökenli, Suriyeli, Arap kökenli her türlü milletten, 57 ülkeden insan mevcut. Öncelikle yetim, dul olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bir ailenin öncelikli olarak neye ihtiyacı var ona bakıyoruz. Önce barınma sonra eşya ihtiyaçlarını görüyoruz. Ardından ısınma, gıda ve mutfak eşyalarının eksiklerini gidiyoruz. Bir ailenin sıfırdan tüm ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz” dedi.

Yetimlerin yeri ayrı

Yetim çocuklarla ilgili birçok projeleri olduğunu aktaran Tutar, “Hemen hemen her hafta yetim çocukları derneğimizde kurmuş olduğumuz giyim merkezimizde tepeden tırnağa giydiriyoruz. Onun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz projelerimiz var. Yetimlere şehir dışı geziler, piknik, kısa film yarışmaları gibi aktiviteler düzenliyoruz. ACİLDER sadece Türkiye’de değil. Mescid-i Aksa’da, Afrika’da, Suriye’de ve birçok ülkede faaliyetlerimiz sürüyor. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü ama biz bunu her gün yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)