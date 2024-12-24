TÜRKİYE GÜNE ACI HABER İLE UYANDI,BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRKİYE

Balıkkesir,Karesi'de ZSR Mühhimat Fabrikasında yaşanan patlaamda ilke belirlemelere göre 12 çalışan hayatını kaybetti. Bütün Devlet kurum ve kuluşları olayın duyulması ile anında olay yerine gederek olaya el koydu.Patlama ve yangın omamsı nednei ile vefat edelerin isimleri Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanacağı ifade edildi.

Patlamanın neden kaynaklandığı ile alakalı henüz net bir açıklma yapılmamışken konunun uzmanlar yaşanan olayn bir çok nedenden dolay yaşanmış olabileceğini ifde ederken kesin sonucun ancak yerinde yapılacak olan bilirkişi raporu ile olayın kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor. Balıkkesir valisi konu ile alakalı olay yerinde sık sık açıklayıcı bilgiler veriyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)