ZEYTİNBURNU TÜM MALATYA'LILAR DERNEK BAŞKANI SUAT SARIKAYA VE YÖNETİMİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ÜNVER'İ ZİYARET EDEREK HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİLER...

Ziyaret'e Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya,Yardımcıları Celal Ertuğrul,Hüseyin Çetiner ve yönetim kurulu üyeleri Cengiz Kaçar ve İbrahim Balcı Katıldı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver misafirlerini kapıda teker teker kaşılarak hoşgeldiniz diyerek makamında kabul etti.

Zeytinburnu Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu - Zeytinburnu - İstanbul

Dernek Yöneticileri kısaca kendilerini tanıtıktan sonra Zeytinburnu ilçesinin sorun ve problemleri özet olarak konuşuldu.Emniyet müdürü Ömer Ünver ise yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi "Ben aslen Malatya'lıyım daha önce Büyükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü görevimin yanı Emniyetin Vatan Yerleşkesinde de uzun süre görev yaptım. Son düzenleme ile tayinim İstanbul'umuzun güzel ilçelerinden birisi olan Zeytinburu'na çıktı. Bir aydır mesai arkadaşlarım ile 7/24 Zeytinburu halkının huzuru ve refahı için çalışıyoruz. Hiç kimse ilçe halkımızın huzurunu ve sükununu bozamaz diyerek kararlı olduklarını vurguladı.

Dernek başkanı Suat Sarıkaya'da şunlar söyledi " Emniyet müdürümüz ve mesai arkadaşlarına başarılar dilerim. Biz her zaman ilçemize hizmet eden idarecilerimizin yanındayız. Müdürüme başarılar dilerim şeklinde konuştu.".

Ziyaret esnasında Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner yazmış olduğu Malatya ve Zeytinburnu isimli kitaplarını Zeytinburnu Emniyet müdürü Ömer Ünver'e takdim ettikten sonra hatıra foroğrafı çekimi ile toplantı sona erdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Haber Ajansı (İTHA)