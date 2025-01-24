KISA BİR SÜRE ÖNCE TUTUKLANIP CEAZEVİNE ATILAN ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI PROF.ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNE CHP'DEN ZİYARET

Prof. Dr. Mehmet Ali Şehirlioğlu: Karaman’da bir miting düzenledik. Bu mitingde amaç, Abdullah Öcalan gibi bir terörist başının TBMM’ye çağrılmasıydı. Türkiye’nin gerçeklerini görmeden bunun üzerine devam edildi. Bir Antalya mitingi yaptık. Çok daha coşkulu, herkesin çoluğunu çocuğunu alıp Türk Bayrakları ile donatılmış Antalya mitingiydi. Herksin duygularına hitap eden bir miting oldu. O günlerde devam eden il başkanları toplantımızda Genel Başkanımızın bir parti başkanı olarak başka bir parti başkanı olan Cumhurbaşkanının yapmış olduğu konuşmaya ithafen söylediği bir cümle Cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirildi ve soruşturma açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Genel Başkanımız yanında üç korumasıyla, Türkiye’den kaçma riski olmayan, eğer Türkiye’de herkes kaçacaksa, o kaçmayacak ve burada olacak bir Genel Başkandır. Apar topar bir restoranda yemek yerken hızlı bir şekilde İstanbul’a götürüldü. Bekliyoruz ki hemen bir şekilde ifadesi alınacak, hayır, sabaha kadar bekletildi. Bekliyoruz ki sabah, savcılık ifadesini alacak ondan sonra hukuk nasıl tecelli edecekse o şekilde olacak. Ancak, o kadar boş bir dosya ile gözaltına alındı ki ortada bir şey yoktu. O zaman ne yapılacaktı? Birtakım suçlar uydurulacaktı.

Aylar önce sığınmacıların çocuk istismarı nedeniyle başlayan ve toplumsal patlamayı bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar. O andan itibaren partimiz iki Genel Başkan Yardımcımızı, üst düzey yöneticilerimizi Kayseri’ye gönderdi, provokasyonlara gelemeyelim diye. Genel Başkanımızın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarında da herkesi sükunete, provokasyona gelmememizi, soğuk kanlı olmamızı istedi.

Cumhurbaşkanlığına hakaret suçunun altı doldurulmayınca aylar önce olan bu olayı gündeme taşıyarak bir oldu bittiye getirilen raporla savcılık, Genel Başkanımızın tutuklanmasına sebep oldu. Eğer, Genel Başkanımız aylar önce bir suç işlediyse bu niye bu zaman kadar bekledi, eğer suç işlemediyse oradaki emniyet güçlerinde bir tutanak bile yokken 1065 kişi gözaltına alınmışken, bir tane Zafer Partili yokken düzmece bir raporla Genel Başkanımızın tutuklama kararı gerçekleşti.

Hukuksuz bir davranışla Genel Başkanım içeridedir. Genel Başkanım içeride olabilir ama buradaki herkes bir Ümit Özdağ’dır. Kimse Ümit Özdağ’ı susturamaz. Kimse Zafer Partisi’ni susturamaz. Ümit Özdağ yalnız değildi. Ümit Özdağ bir kahramandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türklüğe kendisini adamış bir kahramandır. İçeriden çok daha güçlü bir kahraman olarak çıkacaktır. İtirazımız önümüzdeki hafta içinde yapılacaktır. Çok kısa bir süre sonra da Genel Başkanımızı aramızda görmek istiyoruz. Bu desteğiniz için de hepinize teşekkür ederim.

Ümit Özdağ’a yapılan bu hukuk katliamıdır. Zamanında önceki genel başkanınıza, şu anda belediye başkanlarınıza hukuksuz olan bu saldırıların Ümit Özdağ’a olması, çünkü bugün Genel Başkanıma olan yarın bir başkasına muhakkak olacaktır. Bir muhalefet grubu oluşmuştur, bu muhalefet sessiz kalmayacaktır. Biz de en kısa zamanda sizin biraz önceki temennileriniz gibi genel başkanımızla beraber sizi burada görmeyi arzu ederiz. Bu ziyaretiniz bize ilk günden itibaren gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)