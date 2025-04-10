Uzun bir yolculuk sonrası Muş’un Bulanık ilçesine ulaşan Hekimoğlu Süleyman Özcan aile büyükleri ve akrabalarıyla hasret giderdi.



Bulanık İlçe Gazetecilerini ziyaret ederek ilçe stadında İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ile birlikte Kopspor maçını izledi. Daha sonra AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ve Bulanık İlçe Merkez Karakol Komutanı Tayfun Bektaş’ı ziyaret eden Özcan, ilçe hakkında bilgi aldı.



Bayram dolayısıyla ilçede bulunan Özcan, NRT ve Yılmazlar grup Limited Şirketi Sahibi Bulanıklı İş İnsanı Nurettin Yılmaz, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Bulanık’ın önde gelen isimlerinden Abdülbaki Ballı ile bayramlaştı.



Özcan, "Bulanık ilçesinde dolu dolu ziyaretlerde bulunduk. En önemlisi ilçe stadında Kopspor’un maçını seyrederken o sevinçlerine ortak olmak çok güzeldi. Kopspor’a başarılar dilerim” dedi.



Romanlarında doğduğu toprakları ve ülke insanının sorunlarını konu almaya öncelik verdiğini belirten Hekimoğlu Süleyman Özcan, birlik ve beraberliği pekiştiren bir bayram gününde Bulanık’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Bulanık mülki amirlerinin vatandaş ile kurduğu yakın ilişki ve diyaloğun bütün Türkiye’ye örnek olacak nitelikte olduğunu belirten Hekimoğlu Süleyman Özcan, “Başta Kaymakam Ömer Övünç Koşansu olmak üzere mülki amirlerin halka kapılarını açık tutup sorunlarını çözmesi her türlü takdiri hak ediyor” diye konuştu.