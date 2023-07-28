Zorlu Süreçlerde Yanınızda: Psikolog Öykü Tekiner'in Psikolog Hizmetleri

Öykü Tekiner, yıllar boyunca edindiği bilgi ve tecrübesiyle, İzmir'deki bireylerin ve ailelerin yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. İzmir Terapi Merkezi'nde verdiği hizmetlerle tanınan Tekiner, bireylerin zorlu süreçlerle başa çıkabilmeleri için gereken psikolojik destek ve yardımı sağlamaktadır.

Profesyonel ve kişiye özel hizmet anlayışı ile Öykü Tekiner, kişinin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını hafifletebilmek için çözüm odaklı yaklaşımlar kullanmaktadır. Kendi kendine yardım etme yeteneğini güçlendirerek bireylerin daha özgüvenli ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

Özellikle pandemi sürecinde, geleneksel yüz yüze terapilerin yanı sıra online psikolog ve online terapi hizmetlerine olan talebin arttığı görülmüştür. Bu bağlamda, Tekiner İzmir psikolog merkezinde sunulan hizmetleri online platformlara taşımayı başarmıştır. Tekiner, teknolojiyi etkin kullanarak müşterilerine daha geniş bir erişim imkanı sunmakta ve onların rahat, güvenli bir ortamda, istedikleri zaman profesyonel destek alabilmelerini sağlamaktadır.

Online terapi hizmetleri, psikolojik destek almayı düşünen herkesin yararlanabileceği bir hizmettir. İster iş yoğunluğu nedeniyle bir merkeze gitmek mümkün olmasın, isterse de fiziksel mesafenin bir engel oluşturduğu durumlarda, online terapi seçeneği her zaman elinizin altında olacaktır. Ayrıca, online terapinin sağladığı anonimlik, bazı kişiler için psikolojik yardım alma sürecini daha rahat bir hale getirebilir.

Öykü Tekiner, psikolojik danışmanlık hizmetlerini geniş bir yelpazede sunmaktadır. Tekiner, bireysel terapilerin yanı sıra çift ve aile terapileri, çocuk ve genç danışmanlıkları, grup terapileri ve kurumsal danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bu sayede, bireylerin yaşamın her aşamasında karşılaştıkları zorlukları çözme kapasitelerini artırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Öykü Tekiner, çeşitli yaş gruplarından bireylerin karşılaştığı sorunları ve çözüm yollarını çok iyi anlamaktadır. Özellikle gençler ve çocuklar üzerine yoğunlaşan Tekiner, bu dönemlerde karşılaşılan zorlukların ve gelişim süreçlerinin ne kadar karmaşık ve hassas olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, genç ve çocukların yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için, güçlendirici ve destekleyici bir yaklaşım sergilemektedir.

Bununla birlikte, çiftler ve aileler arasındaki iletişim problemlerini, aile içi çatışmaları, çocuk yetiştirme sorunlarını ve evlilikle ilgili zorlukları ele almak için de profesyonel destek sağlamaktadır. Bu süreçlerde Tekiner, bireylerin birbirlerini daha iyi anlamalarına, iletişim kurmalarına ve uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, kurumsal danışmanlık hizmetleriyle iş yerlerindeki verimliliği, iş tatminini ve çalışanların genel mutluluğunu artırmak için stratejiler geliştirmekte ve bu konuda destek vermektedir. İş yerindeki stresle başa çıkmak, iş-yaşam dengesini sağlamak ve çalışanların motivasyonunu artırmak için çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmektedir.

Kaynak: https://oykutekiner.com.tr/