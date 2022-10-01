Zeytinburnu’nda “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” Etkinliği

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” nedeniyle ilçede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlara Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde özel etkinlik programı düzenledi. Sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekmek için yürüyüşle başlayan program, daha sonra spor eğitmenleri eşliğinde matlarda evde yapılabilecek egzersiz çalışmasıyla devam etti. Yürüyüş ve egzersiz programlarını tamamlayan katılımcılar hep birlikte kahvaltı edip sohbet etme imkânı buldular.
İLERLEYEN YAŞLARDA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMEK ÇOK ÖNEMLİ
AKDEM Sosyal Hizmet Birimi, 2008 yılından bu yana yaşlı, bakıma muhtaç, yalnız ve tüm dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan; sağlıklı, kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerini amaçlıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan bir takım bedensel gerilemeler, bireylerin aktifliğini olumsuz etkiliyor. Özellikle kış döneminde bu durum daha da artış gösteriyor. Bu yüzden yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığı olan dezavantajlı olarak adlandırılan bu bireylerin desteklenmesi gerekiyor. Bu tür etkinliklerle yaşlıların yaşadığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, fiziksel aktivitelerle hareketliliklerini arttırarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.