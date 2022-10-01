Zeytinburnu’nda “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” Etkinliği

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” nedeniyle ilçede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlara Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde özel etkinlik programı düzenledi. Sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekmek için yürüyüşle başlayan program, daha sonra spor eğitmenleri eşliğinde matlarda evde yapılabilecek egzersiz çalışmasıyla devam etti. Yürüyüş ve egzersiz programlarını tamamlayan katılımcılar hep birlikte kahvaltı edip sohbet etme imkânı buldular.

İLERLEYEN YAŞLARDA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMEK ÇOK ÖNEMLİ