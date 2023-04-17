Kalem Abiye Kombini Nasıl Yapılır?

Davetler için kıyafet planlarken ne giyilir sorusunun en zor cevapları. Mezuniyetlerden düğünlere, nişan törenlerinden partilere pek çok özel gün için abiye elbise giyinmek sizi günlerce hatta haftalarca meşgul edebilir. Bu sorunun en iyi cevabını alabilmek için vücudunuzu tanımanız ve teninize en uygun rengi bilmeniz gerekiyor. Bu özellikle gece kıyafetleri için geçerlidir.

Kalem Abiye Tasarımları Hangi Vücut Tiplerine Uygundur?

Birçok vücut tipine sahip kadınlar kalem etek ve kalem elbiseyi rahatlıkla giyebilirler. Bu yüzden yıllarca eskimeyecek ve her gardıropta olması gereken parçalardan biridir. Tabii ki kalem abiye modelleri de kum saati vücut tipleri için uygundur. İnce belinizi ve dolgun kalçalarınızı öne çıkarırken bacaklarınızı daha çekici gösterir.

Bedeninize En Uygun Abiyeyi Tercih Edin

Bedeninize yakın ölçümlerle esnek olun. En iyi uyumu elde etmek için her zaman seçtiğiniz elbiseyi gerçek ölçümlere göre ayarlamanızı öneririz. Bunu yapmak nispeten kolaydır ve bu nedenle değişiklik yapmak için küçük bir maliyet gerektirir, ancak her zaman gerekli değildir. Satın aldığınız abiye elbise, fiziksel özelliklerinize göre tam size göre.

Abiye elbise almadan önce vücudunuzu tanımak çok önemli bir kriterdir. Aksi takdirde büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağız. Bu yüzden bizi ince gösteren, belimizi ortaya çıkaran ya da daha uzun görünmemizi sağlayan tasarımlara yöneliyoruz. Konuyla ilgili biraz araştırma yaparak vücut tipinizi öğrenmekle işe başlayabilirsiniz. Bu sayede hangi abiye elbise modelini seçmeniz gerektiğini de bilmiş olacaksınız. Öncelikle sade bir abiye elbise tasarımı arıyorsanız renk önemlidir.

Kaliteden Ödün Vermeyin

Yüksek kaliteli bir gece elbisesi, daha uzun süre dayandığı ve her zaman iyi göründüğü için kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olur. Bu noktada indirimleri ve olası iş fırsatlarını takip etmekte fayda var. Genellikle fiyat, elbisenin detay sayısına, kumaşına, süslemelerine ve ait olduğu tasarımcı koleksiyonuna göre belirlenir. Sitemizdeki abiye fotoğraflarının tümü orijinal model ürünlerle çekilmektedir. Ürünlerin hiçbir fotoğrafı temsili değildir. Satın alacağınız bütün ürünler fotoğrafta gördüğünüz gibi size ulaşacaktır.

Ten Rengine Uygun Abiye Tercihi

Cilt tonunuz ne olursa olsun, herhangi bir rengin doğru tonunu seçmek sizi iyi gösterebilir. Koyu tenli birine açık yeşil, açık tenli birine ise zümrüt yeşili yakışır. Yani en önemli olan renk değil, renk tonlarını doğru seçmenizdir.