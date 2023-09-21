İstanbul Bu Kış Verimli Isınacak

İstanbul’da soğuklar giderek yüzünü gösteriyor. Soğuyan havalarla birlikte evlerde ve işyerlerinde kışa hazırlık başladı. Yaşam alanlarında kışa hazırlık, kombi bakımı ile başlıyor. Çünkü kışın konforlu, güvenli ve verimli ısıtma sağlamak için kombi bakımı ve radyatör temizliği yaptırmak kritik önem taşıyor.

Evjet, “kışa hazırlık paketi” ile evlerde ve işyerlerinde yapılacak ‘kombi bakımı ve petek temizliği’ hizmeti için bütçe dostu bir kampanya gerçekleştiriyor.

Evjet’in kışa hazırlık paketi ile yaşam alanlarında; güvenli, konforlu ve verimli bir ısıtma sağlamayı hedeflediklerini belirten Üçay Grup Ar-Ge Direktörü Volkan Demir, kombi bakımının önemine dikkat çekti:

Yıllık Isıtma Maliyetlerini Yüzde 10 Düşürüyor

“Periyodik bakım, kombi kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. Özellikle doğalgaz faturalarının cep yaktığı şu günlerde tüketicilerin yıllık ısıtma maliyetlerini yüzde 10’lara varan oranlarda düşürüyor.

Gaz Sızıntısını Ve Patlama Riskini Önlüyor

Kombi bakımı, tasarrufun yanı sıra güvenli yaşam alanları da sunuyor. Çünkü periyodik bakımı yaptırılmayan kombiler, ölümcül olan karbon monoksit gazı yayabiliyor. Gaz sızıntısı, patlama riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle evlerde ve işyerlerinde güvenli yaşam için kombi bakımı, hayati önem taşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi: Hüseyin Çetiner

Kombinin Ömrünü Uzatıyor, Peteklerde Daha İyi Isınma Sağlıyor

Periyodik bakım ile olası sorunları erken tespit edip, onarmak, ileride oluşabilecek yüksek onarım maliyetlerini önlemek ve böylece kombinin ömrünü uzatmak mümkün. Çünkü periyodik olarak bakımı yapılan 10 kombiden yalnızca 3’ü ilk altı yılda onarıma ihtiyaç duyuyor. Düzenli yıllık bakım yapılmayan her 10 kombiden 6’sı ise ilk altı yılda onarıma ihtiyaç duyuyor.

Konforlu ve verimli bir ısıtma için kombi bakımı kadar önemli bir diğer husus da radyatör temizliğidir. Periyodik bakım ile radyatör borularında tıkanıklık oluşturabilecek kirleri temizlemek gerekiyor. Çünkü borularda ve radyatörlerde tıkanıklık oluşturan kirler, radyatör verimini düşürüp, hem konfor şartlarını bozuyor hem de ısıtma giderlerini yükseltiyor.

Bütçe Dostu Kampanya

EVJET olarak, gerçekleştirdiğimiz “kışa hazırlık paketi” ile kombi kullanıcılarına bütçe dostu bir kampanya sunmayı hedefledik. 1 Kasım’a kadar devam edecek kampanya kapsamında kombi bakımı ve petek temizliği hizmeti için oldukça makul bir fiyat belirledik. Bu kampanya ile İstanbul’da kombi bakımı ve petek temizliği yapılmayan ev ve işyeri kalmamasını hedefliyoruz.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler; Evjet.com ve AppSt ore ile Android Market’te yer alan Evjet mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturabilecek. Bu kapsamda insanlara hem zaman tasarrufu ve hem de online ödeme kolaylığı sunuyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)