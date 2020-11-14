Gönül Elçileri Projesi Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler

Birçok farklı toplumsal konuda çok sayıda çalışma alanına sahip Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile 2012 yılından bu yana sayısız başarıya imza atılmış olduğunu da belirttikten sonra dilerseniz projeyi biraz daha yakından tanıyalım. İşte Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi’ne dair hepimizin bilmesinde fayda olan noktalar...

Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi Nedir ?

Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hayata geçirilmiştir. Başta da belirttiğimiz gibi proje, toplumda “gönüllülük” kavramı ile ilgili farkındalık geliştirilmesi ve gönüllü çalışmaların yaygınlaştırılması misyonu taşımaktadır.

Emine Erdoğan’ın himaye ettiği bir diğer proje olan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı çalışma alanlarına odaklanan bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde toplumun farklı kesimleri birbirine kucak açıyor ve ülkemizin geleceği için hep birlikte çabalamayı sürdürüyor.

Tahmin edeceğiniz üzere tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürülen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi, aslında aramızdaki bağı kuvvetlendirmenin en güzel yollarını birlikte bulmak adına her birimizi teşvik etmeli.

Peki proje dahilinde hangi alt çalışma alanları bulunuyor ve Gönül Elçileri toplumsal kalkınma için hangi konularda çalışmalar yapıyor?

Gönül Elçileri Programı Kapsamına Giren Konular Nelerdir ?

Toplumsal kalkınma, elbette birçok farklı faktöre bağlı olmakla birlikte toplumu oluşturan bireylerin istekli olup olmamasıyla da yakından ilişkilidir. Çünkü toplumsal değişim, ancak her bir bireyin katılımı ile mümkün ve başarılı olabilir.

Tarihten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış coğrafyamızın bize en büyük miraslarından biri olarak “gönüllülük”, sorumlu vatandaş kimliğinin karşılıklarından biri olarak da değerlendirilebilir.

Bu anlamda Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile tüm toplumun farklı konularda toplumsal kalkınmaya önayak olması için çalışmalar yürütülmektedir.

Proje kapsamı;

- Aile ve yoksulluk,

- Çocuk (Koruyucu aile, çocuk işçiliği ile mücadele),

- Engelli hizmetlerine erişim,

- Kaliteli yaşlanma ve kuşaklar arası uyum,

- Kadın ve güçlenme (Kadınlar için mesleki eğitim) konularında gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek olarak belirlenmiştir.

Yani özetlemek gerekirse toplumu ilgilendiren ve toplumsal gelişimin temel sac ayaklarını oluşturan başlıca konuların Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi’nin kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Eğer “toplumun bir bireyi olarak ben bu proje için ne yapabilirim?” diye düşünüyorsanız, içeriğimizi okumaya devam ederek sorunuza detaylı yanıt bulabilirsiniz.

Kimler Gönül Elçisi Olabilir ?

Özgür iradesiyle dayanışma ruhu içinde herhangi bir maddi karşılık beklentisinde olmaksızın toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için gönüllü olan herkes projeye katılabilir ve Gönül Elçisi olabilir.

Gönül Elçileri, program aracılığı ile deneyimlerini, becerilerini ve kaynaklarını toplumun dezavantajlı kesimleri için kullanır. Kısacası Gönül Elçileri, hem toplumun geleceği hem de kendi geleceği için elinden gelebilecek tüm desteği gösterir.

“Ben zaten yakın çevrem ve ailem için elimden gelen tüm desteği gösteriyorum” diye düşünüyor olabilirsiniz. Çok da haklısınız; çünkü yardımcı olma anlayışı bizim toplum kültürümüzün en belirgin özelliklerinden. Fakat Gönül Elçileri için bu kapsam biraz daha geniş olmakta ve toplumun genelini içine almaktadır.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”, “Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar”, “Nerede birlik orada dirlik”, “Birlikten kuvvet doğar” ve daha sıralayabileceğimiz pek çok atasözü de birlikte hareket etmenin önemine işaret ederken neden siz de Gönül Elçileri arasına katılarak değişime öncülük etmeyesiniz?

Gönül Elçileri Arasına Katılmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Eğer siz de toplumsal kalkınmaya destek olmak adına Gönül Elçileri arasına katılmak istiyorsanız, bunun için başvuru sürecini tamamlamanız gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Başvuru ise online olarak doldurabileceğiniz Gönül Elçisi başvuru formu yoluyla gerçekleştiriliyor.

Daha sonra başvurunuz kabul edildiğinde bulunduğunuz ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile temasa geçmeniz gerekiyor. İl müdürlüğünün değerlendirmesi sonrasında ilgili kişilerce bakanlığın misyon/vizyon ve programın çalışma esasları hakkında bilgilendirilme süreci başlıyor.

Son olarak çalışma rehberiniz de takdim edildikten sonra Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi’ne dahil olarak topluma daha fazla katkıda bulunmak üzere aksiyona geçebiliyorsunuz.

Öte yandan henüz Gönül Elçisi olmadan önce de projeyi desteklemek için yapabilecekleriniz olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin toplumsal gönüllülük kavramına dair farkındalığın artması ve projenin daha geniş kitlelere yayılması için içeriğimizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu basit adımla birlikte toplumumuzda sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi için ilk adımı atmış olacaksınız.

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