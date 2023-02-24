En Güzel Düğün Davetiyesi Burada

Düğün Davetiyesi

Evlilik teklifiyle başlayan bu güzel süreç hem heyecanlı hem de telaşlı olabilir. Düğün organizasyonu genellikle çoğu organizasyondan daha fazla detaya sahiptir, düğün yeri, tarihi, düğün teması, yemek seçimi, davetiye ve çok daha fazlası. Sevdiklerinizin düğününüz ile ilgili göreceği ilk şey düğün davetiyesidir. Misafirlerinize düğününüz ile ilgili tüm bilgileri aktaracağınız düğün davetiyeleri, hazırlıklar esnasında en önem verdiğiniz detaylardan biri olabilir. En popüler düğün davetiyesi nedir? ya da düğün davetiyesi yaptırmak istiyorum? diyorsanız tüm detaylara davetiye sitemiz Davetino ‘dan ulaşabilirsiniz.

Düğün davetiyesi modelleri organizasyon temasına ve çiftlerin kişisel zevklerine göre değişiklik gösterebilir. Deniz kenarındaki bir düğün için hazırlanan davetiye ile kış düğününün davetiyesi arasında farklar vardır. Buna ek olarak bir düğün davetiyesi ile doğum günü davetiyesi ya da bekarlığa veda partisi davetiyesi de birbirinden farklı içeriklere sahipdir.

Davetino düğün davetiyesi modellerimizde etkinlik ayrıntıları, düğün mekanı, çiftimizin fotoğrafı, düğün mekanının haritadaki konumu ve navigasyon özelliği, düğün gününe geri sayım aracı, misafirlerinizin etkinlik gününüzü unutmaması için takvime ekle özelliği ve etkinlik hatırlatma özelliği gibi birbirinden değerli ve kullanışlı yenilikler mevcuttur. Bu mutlu gününüzde birlikte olmak istediğiniz sevdiklerinize ulaştıracağınız davetiye çok güzel bir anı olarak kalacak!

Davetino Davetiye Nedir?

Davetino ile eski nesil basılı davetiyeler tarih oluyor! Web sitesi formatında davetiye hizmetimiz sadece bir davetiye değildir; aksine bir etkinliklerin davetiye süreçlerini komple değiştiren bir online yönetim aracıdır.

Geri sayım, kişiselleştirme, fotoğraf yükleme, mekan ismi, mekan adres, harita konum servisi ve navigasyon hizmeti gibi birçok özelliği de beraberinde getiren bu hizmet ağırlıklı düğün, nişan ve nikah seremonileri için sıklıkla kullanılmaktadır.

Birbirinden şık tasarımlara sahip davetiye modellerimiz içerisinden en beğendiğiniz davetiyeyi seçip fotoğrafınızı ve bilgilerinizi yükleyerek size özel hale getirebilirsiniz. Dilerseniz davetiyenizde kullanmak için özel düğün öncesi fotoğraf çekimi yapıp davetiyenizi harika hale getirebilirsiniz. Yüklemiş olduğunuz fotoğraf ve seçmiş olduğunuz hazır davetiye teması sizi yansıtacak, içine yazdığınız metin ve notlar ile bir bütünlüğe ulaşacaktır. Unutmayın, Davetino’da her zevke uygun davetiye var.

Temaya Göre Düğün Davetiyesi Seçimi

Davetiyenizi seçerken en önemlisi çift olarak sizi ve düğününüzün temasını yansıtmasıdır. Online davetiyeler yapısı gereği basılı davetiyelerden çok daha esnek bir yapıdadır. Daha süslü tasarımları seviyorsanız çiçekli ya da hareketli tasarımları seçebilir, daha sade bir tarzınız var ise minimal tasarımları tercih edebilirsiniz. Her ne kadar fotoğraf davetiye içerisinde önemli bir yere sahip olsa da fotoğraf kullanmak istemiyorsanız dilediğiniz bir manzara fotoğrafını ya da sizler için anlamı olan bir yerin fotoğrafını yükleyebilir, davetiyenize renk katabilirsiniz.

En güzel davetiye çeşitleri için Davetino ‘yu ziyaret edebilirsiniz. Artık davetiyeler çok daha dijital, çok daha eğlenceli! Birbirinden kaliteli davetiyemodelleri Davetino’da web sitesi formatında. Düğün davetiyesi, nikah davetiyesi ve nişan davetiyesi duygusal ve kişileri yansıtan davetiyemodelleri olmalıdır.

Bazı basılı davetiyelerde LCV (Lütfen Cevap Verin) ile ilgili bölüm bir telefon numarası ile dönüş yapacak şekilde bulunabilir. Davetino ‘da LCV yani katılımcı takibi almak çok kolay! Web sitesi formatında davetiyenizi dakikalar içerisinde hazırladıktan sonra tek yapmanız gereken misafirlerinizden katılım durumu alabilmek için size özel oluşturduğumuz site linkini dilediğiniz kişiler ile dilediğiniz platformlar (WhatsApp, SMS, mail, Instagram…) üzerinden paylaşmak!

İşinizi Kolaylaştıran Davetiye

Hayatınızın en önemli gününe sevdiklerinizi en eğlenceli ve kolay şekilde davet edebilmek için kullanacağınız davetiye çok büyük anlam ve önem taşır. Düğün davetiyesi, aylar belki yıllarca özel anılar köşesinde saklanır.

Davetino.com web sitesi formatında online davetiye ve LCV hizmeti ile etkinlik süreçlerinizi kolayca yönetmenize olanak sağlar! Hem çevre dostu hem bütçe dostu davetiye modelleri için sitemizi ziyaret edebilirsiniz! Artık bir organizatör gibi etkinliklerinizi kontrol edebilir, konuklarınıza muhteşem bir anı bırakabilirsiniz! Yeni nesil davetiye: Davetino!