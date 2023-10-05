Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1 Milyon Turist İle Rekor Kıracağız

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2023 yılında limanlarımıza yanaşan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında önemli artış olduğunu görüyoruz. Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayımız Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükselmiştir. Artışlar bu şekilde yükselmeye devam ettiği takdirde 2023 yılı sonunda 1 milyon yolcu rakamını aşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu rakam Cumhuriyet tarihimiz açısından bir rekor anlamına gelmektedir.” dedi.

2008’DEN BERİ SEKTÖRE KATMA DEĞER KAZANDIRIYORUZ

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime, kruvaziyer turizmindeki know-how’ı ile sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, firma olarak ilklerle anılmaktan son derece memnun olduklarını belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Çavuşoğlu, “Kuruluşumuz olan 2008 yılından bu yana denizcilik sektörümüze katma değer kazandırıyoruz. Bundan sonra da denizcilik alanında yatırımlarımız sürecek. Özellikle işletmecilikteki hizmet anlayışımız ve farkımız ile farkımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

‘DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE OLMALIYIZ!’

Akdeniz Çanağı’ndaki en önemli ülkelerden birini oluşturan Türkiye’nin, kruvaziyer turizmi açısından çok önemli bir destinasyonda bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “3 tarafımız denizlerle çevrili. Çok önemli limanlarımız var. Kruvaziyer turizmi açısından önemli avantajlara sahibiz. Ve bu avantajlarımızı doğru kullanmalıyız.

Denizcilik alanında yatırımlarımızın olması gerekiyor. Kamu tarafının özel sektör ile iç içe ve entegre vaziyette çalışması lazım. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de altını çizdiği gibi “denizci millet, denizci ülke olmalıyız. Bunun için de daha çok denizin içinde olmalıyız. Karadan denize bakmamalıyız” ifadesini kullandı.

REKOR GELİYOR, YIL SONUNDA 1 MİLYON TURİST HEDEFİMİZ VAR

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi: “2023 yılında Türkiye'nin limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında önemli artış olduğunu görüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi verileri; limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının geçen yıla oranla rekor kırdığını gösteriyor. 2023 yılını baz aldığımızda; Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayımız Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükselmiştir.

Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kruvaziyer yolcu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı %66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yıl sonu 1 milyon yolcu rakamını aşmayı bekliyoruz. Bu rakam da cumhuriyet tarihimiz açısından düşündüğümüzde bir rekor demektir. Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının limanlara göre dağılımında ilk 5’i; Kuşadası Limanı, İstanbul Limanları, Çeşme Limanı, Bodrum Limanı ve Çanakkale Limanı oluşturmaktadır.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)