banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.258,10
ALTIN
1.615,30
DOLAR
27,56
STERLİN
33,50
EURO
29,08
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En Büyük Markası
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En...
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta...
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni...

Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1 Milyon Turist İle Rekor Kıracağız

Cumhuriyetin 100. yılında kruvaziyer turizminde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Birbirinden önemli denizleri, eşsiz koyları ve limanları ile dünya turizminde adını duyuran Türkiye, turizmdeki yatırımları ile de gelişimini sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2023 Perşembe 13:41
Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1 Milyon Turist İle Rekor Kıracağız
banner171

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2023 yılında limanlarımıza yanaşan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında önemli artış olduğunu görüyoruz. Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayımız Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükselmiştir. Artışlar bu şekilde yükselmeye devam ettiği takdirde 2023 yılı sonunda 1 milyon yolcu rakamını aşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu rakam Cumhuriyet tarihimiz açısından bir rekor anlamına gelmektedir.” dedi.

2008’DEN BERİ SEKTÖRE KATMA DEĞER KAZANDIRIYORUZ

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime, kruvaziyer turizmindeki know-how’ı ile sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, firma olarak ilklerle anılmaktan son derece memnun olduklarını belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Çavuşoğlu, “Kuruluşumuz olan 2008 yılından bu yana denizcilik sektörümüze katma değer kazandırıyoruz. Bundan sonra da denizcilik alanında yatırımlarımız sürecek. Özellikle işletmecilikteki hizmet anlayışımız ve farkımız ile farkımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

‘DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE OLMALIYIZ!’

Akdeniz Çanağı’ndaki en önemli ülkelerden birini oluşturan Türkiye’nin, kruvaziyer turizmi açısından çok önemli bir destinasyonda bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “3 tarafımız denizlerle çevrili. Çok önemli limanlarımız var. Kruvaziyer turizmi açısından önemli avantajlara sahibiz. Ve bu avantajlarımızı doğru kullanmalıyız.

Denizcilik alanında yatırımlarımızın olması gerekiyor. Kamu tarafının özel sektör ile iç içe ve entegre vaziyette çalışması lazım. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de altını çizdiği gibi “denizci millet, denizci ülke olmalıyız. Bunun için de daha çok denizin içinde olmalıyız. Karadan denize bakmamalıyız” ifadesini kullandı.

REKOR GELİYOR, YIL SONUNDA 1 MİLYON TURİST HEDEFİMİZ VAR

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi: “2023 yılında Türkiye'nin limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında önemli artış olduğunu görüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi verileri; limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının geçen yıla oranla rekor kırdığını gösteriyor. 2023 yılını baz aldığımızda; Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayımız Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükselmiştir.

Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kruvaziyer yolcu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı %66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yıl sonu 1 milyon yolcu rakamını aşmayı bekliyoruz. Bu rakam da cumhuriyet tarihimiz açısından düşündüğümüzde bir rekor demektir. Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının limanlara göre dağılımında ilk 5’i; Kuşadası Limanı, İstanbul Limanları, Çeşme Limanı, Bodrum Limanı ve Çanakkale Limanı oluşturmaktadır.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde A101’den Sokak Hayvanlarına Yönelik Anlamlı Proje
4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde A101’den Sokak Hayvanlarına Yönelik Anlamlı Proje
Sokak Hayvanlarını Korumak İçin Neler Yapabilirsiniz?
Sokak Hayvanlarını Korumak İçin Neler Yapabilirsiniz?
Unutkanlık Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?
Unutkanlık Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?
Kadın Olmayı Kutlayan Tek Festival “FeminİSTANBUL’ 7. Yaşında !
Kadın Olmayı Kutlayan Tek Festival “FeminİSTANBUL’ 7. Yaşında !
Kalesinterflex Calacatta Macchia Serisi Mermerin Eşsiz Dokusunu Yaşam Alanlarına Taşıyor
Kalesinterflex Calacatta Macchia Serisi Mermerin Eşsiz Dokusunu Yaşam Alanlarına Taşıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169