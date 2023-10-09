Çetiner Ve Bekler Ailelerinin Mutlu Günü

İMAMOĞLU BABA ÇETİNER ARACILIĞI İLE GENÇ ÇİFTLERE MUTLULUK DİLEDİ VE ÇELENK GÖNDERDİ …

Dünya Metropol Belediye başkalarını İstanbul’da ağırlamasından ve CHP İstanbul İl Kongresinden dolayı düğüne iştirak edemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu gelinin babası Hüseyin Çetiner ile görüşerek genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi ve düğüne çelenk gönderdi.

HABER :İstanbul Times Haber Merkezi -Sema Akgün

NİHAKIN ŞAHİTLERİ İŞ VE SİYASET DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN OLUŞTU…

Başakşehir Belediyesi Evlendirme memuresinin kıydığı nikahın şahitleri arasında dikkat çeken isimler vardı. Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi,Gurup başkan vekili ve Ak Parti İBB Hukuk komisyonu başkanı Av. Muhammed Kaynar,MHP Zeytinburnu İlçe başkanı Habip Kapıcıoğlu, Bilim Koleji ve Toysan Tekstil Yönetim Kurulu başkanı Vedat Toy başta olmak üzere çok sayıda resmi yüzlerce fahri şahidin önünde kıyılan nikah ile Merve Safa ve Cihan’ın evlilik birliği kurulmuş oldu.

KİMLER DÜĞÜNE KATILDI ?

Zeytinburnu 3.Dönem Belediye başkanı Dr. Adil Emecan,Ak Parti Zeytinburnu Meclis Üyesi,Grup Başkan vekili ve İBB Hukuk Komisyonu başkanı Av.Muhammed Kaynar, Bilim Koleji ve Toysan Tekstil Yönetim Kurulu başkanı Vedat Toy, MHP.Zeytinburnu İlçe{başkanı Habip Kapıcoğlu ve yönetimi,Zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı Hurşit Bakaroğlu, MHP Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Reşat Ok,İyi Parti Zeytinburnu Belediye meclis Üyesi Mustafa Güreler,Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle muhtarı Nadiye Polat ve eşi Alladdin Polat,Telsiz Mahalle Muhtarı Edanur Menteş Arıkbuğa ve eşi Aykut Arıkbuğa,Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul,ZEYDEF Başkanı Dilman Kaya ve genel sekreter Hüseyin Erdem, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dernek başkanı Suat Sarıkaya,eşi ve kızları,Emekli Memursen Zeytinburnu şube başkanı Yunus Gülmek ve kızı, Sanayici iş insanı Celal Altuğ, Başhekim yardımcısı Dr.İrfan Fırat,İş İnsanı Naci Başdemir, Kadir ve Ezgi Şengül Sevim Akbay, Kazakistan İstanbul Konsolosu Yertay bey, Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürü Şafak İnan, DİĞER İSİMLER AZ SORA EKLENECEKTİR.

DÜĞÜN SALONU BOTANİK BAHÇESİNE DÖNDÜ

AZ SONRA DİĞER İSİMLER EKLENECEKTİR …

ÇELENKLERİ İLE İKİ AİLEYİ YALNIZ BIRAKMAYAN;

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu,İBB Başkan danışmanı Murat Ongun,Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli,İBB spor Kulübü başkanı Fatih Keleş,Esenyurt Belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt , CHP. Başakşerhir Meclis Grubu, Irmak Grup Yüksel Akgül, İBB ve İTO Meclis üyesi Mimar Süleyman Uluocak,Fevzi Altuğ Kumaş,Fevzi Altuğ, Sevinç Grup Yahya Tunç, Mali Müşavir Mustafa Yalçınkaya.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)