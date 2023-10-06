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Bodrum'daki Yeni Konutlar İçin Yağmur Hasadı Şartı

Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 5 Eylül Perşembe günü yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başkanlığında gerçekleşen toplantının ilk gündem maddesinde “su” konuşuldu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 11:04
Bodrum'daki Yeni Konutlar İçin Yağmur Hasadı Şartı
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Ekim Ayı Olağan Meclis ToplantısıBaşkan Tarafından Meclisin Açılışı, Mazeretlerin Oylanması, Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi” ile başladı. Toplantı, birinci gündem maddesi olan “Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (a) bendinde, değişiklik yapılması talebine ilişkin, 22.09.2023 tarih ve 2023/17 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi” ile devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Yeni Konut Projelerine Yağmur Hasadı Şartı

1000 – 2000 bin metrekare arası yoğunluklu 0.15 emsali geçmeyen, zeytinlik vasfı taşımayan, düşük yoğunluklu konut alanlarında bulunan parsellerde, yapı yaklaşma mesafelerini ihlal etmemek, toplama tankının ebatlarını İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce değerlendirmek şartıyla yağmur suyu toplama gerekliliğini içeren teklif oy birliği ile kabul edildi.

“Su kriziyle karşı karşıyayız”

İlk gündem maddesinden önce Bodrum’daki su kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini yakından hissediyoruz. Bu yaz son 40 yılın en sıcak yazını geçirdik. Eylülde yağış olmadı ve ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız. Sebebi hem doğal kaynaklardaki tahribat hem de Bodrum’daki hatların sürekli patlayarak bizleri susuz bırakması. Bunla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz.” dedi.

“Gerekli iletişimi gerçekleştiriyoruz”

Su ile ilgili olarak tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını ifade ederek devam eden Başkan Aras, “Biz, sürekli hem Devlet Su İşleri nezdinde hem de MUSKİ nezdinde gerekli iletişim ve diplomasiyi yapıyoruz. Bodrum’un bu konudaki sıkıntılarını gerekli idarelere taşıyoruz.” diye konuştu.

Mumcular Barajı’nda Su Bitti

Bodrum’daki susuzluğun ciddi bir seviyeye ulaştığını anlatmak için barajlardaki su seviyelerine de değinen Başkan Ahmet Aras, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu anda Geyik Barajı yüzde 13 Mumcular Barajı yüzde 8 seviyesinin altına inmiş durumda. Mumcular Barajı şu anda kullanmak için aldığımız suyu kapattı. Artık oradan Güvercinlik ve Mumcular’daki arıtma tesisine su alamıyoruz. Su en kritik doğal kaynak ve bununla ilgili çözümleri de öğreniyoruz. Bunlardan biri Ekinambarı’ndaki bir yer altı suyu, tamamen denize akıp giden bir suydu.

O suyu MUSKİ, DSİ’den izin alarak belli bir oranda arıtma tesisine taşımak için bir proje hazırlıyor. Bir diğeri de çevre şartlarına saygı duyarak denizden arıtma projesi. Bu da şu anda bizlerin teklifiyle MUSKİ tarafından yürütülüyor. Biz de belediye olarak su kesilen yerlerde bize ulaşıldığı zaman, hemen destek ve temizlik işlerimizdeki tankerlerle anında talep edilen bölgeye su takviyesi yapıyoruz.”

Kaynak.İstanbul Times Haber Merkezi(İTHA)

Son Güncelleme: 06.10.2023 13:58
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