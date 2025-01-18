Onur Akay duyurdu! Banu Alkan'dan korkutan haber...

Sosyal medyada Banu Alkan ile ilgili beyin kanaması geçirdiğine dair yanlış paylaşımların yapıldığını belirten Onur Akay, Alkan’ın iki gündür hastanede yüksek şeker ve yüksek tansiyon nedeni ile tedavi gördüğünü açıkladı. Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Banu Alkan’ın iki gün hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Haberi yakın dostu ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

UÇAĞA BİNMESİ YASAKLANDI!

Sosyal medyada Banu Alkan ile ilgili beyin kanaması geçirdiğine dair yanlış paylaşımların yapıldığını belirten Onur Akay, “Yeşilçam’ın efsanelerinden değerli sinema sanatçımız Banu Alkan ile ilgili sosyal medyada beyin kanaması geçirdiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Evet, hastaneye kaldırıldığı doğru. Banu abla ile dün telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama iki gün hastanede tedavi gördü.

Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı. 25 Ocak Cumartesi günü de Banu Alkan’la beraber Yeşilçam yıldızlarını meşhur eden efsane Ses Dergisi’nden Yaşam Boyu Onur Ödülü alacağız.

Artık Banu ablayı eşi Kemal Yıldız beyefendi karayolu ile Ankara’ya getirecek. Canım Banu ablama tekrar acil şifalar diler, yanaklarından öperim. “ ifadelerini kullanarak Alkan’la çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)