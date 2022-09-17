Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu

İMAMOĞLU: AYNI DÜŞÜNMEYEBİLİRİZ AMA HALKIN ÇIKARLARI NOKTASINDA BİRLEŞMEK ZORUNDAYIZ

Aynı düşünmeyebiliriz, ama halkın çıkarları noktasında birleşmek ve buluşmak zorundayız. Halkın bu mesajını alan ve gereğini yapan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma, İsmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Halkın iradesinin tam tersine davranan, iş birliği ve ortak çözüm konusunda adım atmayan, atmaya gayret göstermeyen, en basit insani iletişimi dahi kurmama konusunda bir refleks gösteren, çekinenleri de halkımızı ve Allah'a emanet ediyorum.”

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Ümraniye / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nı, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı. Alemdağ Caddesi üzerinde inşa edilen meydanın açılışı; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 önce “150 Günde 150 Proje” maratonunu başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Şimdiden 200’ü aşan sayıya ulaşacağımızı umut ediyorum. Bu konuda arkadaşlarım özenli çalışmalar yapıyorlar. Ümraniye'de başka açılışlarımız da var. Yakın zamanda bir öğrenci yurdunu burada hayata geçireceğiz. Öğrenci yurt yatak sayımız, görevi aldığımızda yoktu; şimdi 3000’i aşıyoruz. Psikolojik Danışma Merkezimizi açacağız. Ümraniye'de bir de kreşimizin bu döneme hızlıca açılışını yapıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın keyfini yaşayacağız. İhtiyaç neredeyse, hizmeti oraya, o ihtiyacı karşılamak üzere getirme konusunda özenli davranıyoruz” dedi.

“ÖTEKİLEŞTİRMENİN, KUTUPLAŞTIRMANIN HİÇBİRİMİZE FAYDA VERMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ”

İstanbul'un 39 ilçesini birbirinden ayırt etmeden çalıştıklarını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ortak akıl masalarımızı kuruyoruz ve çalışıyoruz. Çünkü ötekileştirmenin, ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın hiçbirimize fayda vermeyeceğini net olarak biliyoruz. Buradan net ifade edeyim ki: 39 ilçe belediye başkanımız benim gözümde, kalbimde, ruhumda birdir. Ve her birini kendi çalışma arkadaşım olarak görüyorum. Hepimizi, İstanbul'a karşı sorumlu bir ekibin parçası olarak görüyorum. Aynı şekilde İstanbul'un Büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerini de o şekilde görüyorum. Ve bir arada çalışmayı, bir arada üretmeyi çok ama çok önemsiyorum. Çünkü halk, bizleri karşılıklı konuşup, fikir üretelim, ortak akılda buluşalım ve birlikte sonuç alalım diye seçti. Aynı düşünmeyebiliriz, ama halkın çıkarları noktasında birleşmek ve buluşmak zorundayız. Halkın bu mesajını alan ve gereğini yapan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma, İsmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Halkın iradesinin tam tersine davranan, iş birliği ve ortak çözüm konusunda adım atmayan, atmaya gayret göstermeyen, en basit insani iletişimi dahi kurmama konusunda bir refleks gösteren, çekinenleri de halkımızı ve Allah'a emanet ediyorum.”

15 TEMMUZ’UN ANLAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Meydana adını veren 15 Temmuz’un bu anlamda önemli bir tarih olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “15 Temmuz tarihinde, ülkemizin demokrasisi tehdit altında olduğu anlar böyle bir bütünleşmeyi gerektiren anlardır. Unutmayalım; 15 Temmuz gecesi her partiden milletvekili, Yüce Meclis’e koşmuştu. Onun en yakın şahidi burada, sevgili Engin Altay başkanımız. Dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine adanmış bu meydanın açılışında da benzeri bir bütünlüğü sağlamamızdan -burada ilçe belediye başkanıyla birlikte- duyduğum memnuniyetimi dile getiriyorum. Elbette yapılan icraatlar, sunulan hizmetler üzerinden siyasi partiler arasında bir yarış olacaktır; olmalıdır da. Rekabet olacaktır; olmalıdır da. Ancak bu rekabet, işin kime ait olduğuna dair bir rekabet olması noktasında yersizdir. Çünkü, hizmet millete aittir. Bütün hizmetlerin sahibi halktır” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞIN SESİNE KULAK VERMEYİ ÖNCELİK KABUL EDİYORUZ”

“Halkımızın vergileriyle gelen gelirleri, en doğru şekilde yönlendirme ve kullandırma çabasındayız” diyen İmamoğlu, “Partiler arası rekabet, işleri kimin daha doğru, daha iyi, daha hesaplı, daha kaliteli ve daha vatandaşa hizmet odaklı yaptığıyla olur. Bu konuda da biz, iddialıyız. Biz ortak aklı, ortak iradeyi, vatandaşın sesine kulak vermeyi sadece bir öncelik olarak da kabul etmiyoruz. Bu yaklaşımı demokratik katılımın olmazsa olmaz gereği olarak görüyoruz. Vatandaşın ihtiyacını vatandaştan öğrenmek, o ihtiyaca dönük kalıcı çözümler üretmek, bizim işimizin temel prensibi. İster bizden önceki dönemde başlanmış olsun, isterse bizim dönemimizde projelendirilmiş olsun; bütün işleri, ortak akılla, hukuka uygun en doğru finansman modeliyle ve en verimli, en şeffaf şekliyle yapmak prensibimiz. 15 Temmuz Şehitler Meydanı projesini de bu anlayışla yaptık. Bu meydanın vatandaşlarımıza ferahlık hissi vermesine, insan ve yaya akışını rahatlatmasını özen gösterdik” ifadelerini kullandı.

ÜMRANİYE’YE YAPILACAK YATIRIMLARI ÖZETLEDİ

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım’ın konuşmasında söz ettiği Alemdağ Caddesi’nin kendileri için önemli olduğunun altını çizen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Yaklaşık 21 gün sonra, 12 Ekim'de ihalesi var. Hızlıca başlayacağız. Arkadaşlarıma da söyledim, ‘Önümüzdeki yaz İstanbul'un en keyifli, en renkli, en güçlü, en iyi tasarlanmış caddelerinden birini Ümraniye'de, Alemdağ Caddesi'nde istiyorum’ dedim. İnşallah önümüzdeki yaz, bu caddeyi de Ümraniye'ye kazandıracağız. Bir kilometreyi aşkın bu caddemizi de Ümraniye Belediye Başkanımızla bir başından başlar, öbür başına doğru yürür, açılışını hep birlikte yaparız. Dudullu-Bostancı metromuz çok önemliydi. Geldiğimizde durmuş olarak, şantiyesinde bir kişinin olmadığı bir şekilde devraldığımız bu metroyu, tamamını kendi öz bütçemizden harcayarak, bir lira kredi kullanamayarak bitirmenin de onurunu yaşıyoruz. Bu metromuz, Aralık ayında vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Bu metromuz, sadece Dudullu-Bostancı arasında ulaşımı değil, diğer ilçelerimizde olduğu gibi, Dudullu'da da çok güzel bir meydanı Ümraniye'mize kazandırmış olacak. Yine yüzde 2-3 seviyesinde aldığımız ve tam gaz devam ettiğimiz Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metromuzu da yapıyoruz. Onayı İBB Meclisi’nde oy birliğiyle çıkmıştı. Teşekkür ediyoruz Meclis üyelerimize. Ama bir borçlanmayla ilgili katkı talebimiz var. Bu konuda kaynağını da bulduğumuz bir onayı, Ankara'dan bekliyoruz. Bu konudaki özenli tutumlarını gösterirlerse, hızımıza hız katarak, ki Finans Şehir’le ilgili çok önemli bir projedir, oraya bunu yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bir an önce bunun da yapılmasıyla beraber, çok değerli bir metroyu daha Ümraniye'de buluşturmanın da keyfini yaşayacağız. Kazanan vatandaş olmalı, kazanan 16 milyon insanımız olmalı, kazanan ülkemiz olmalı. Hepimiz bu sürecin birer yolcusuyuz.”

YILDIRIM’DAN İMAMOĞLU’NA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Açılışı yapılan alanın inşa hikayesinin 2018 yılına, merhum Kadir Topbaş’ın İBB Başkanlığı dönemine kadar uzandığını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da “Bir miktar gecikme de olsa bir şeyi hizmete getirmek, ucuza getirmek hakikaten bizleri sevindiriyor. İnşaat mühendisi olmamız hasebiyle de eser yapıldıkça hoşumuza gidiyor. Bu sebeple, baştan itibaren emeği geçen herkese, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Can Bey ve diğer ekip arkadaşlarına ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet, inşallah Ümraniye'mizde diğer meydanlara… Bundan sonra Dudullu Meydanı, metrosu açılışıyla birlikte planlanıyor. Orası da ihtiyaç olan bir meydan olacak. İnşallah meydanlarımızı geliştirmemiz lazım, nefes aldırmamız lazım, insanların toplanma yeri olması lazım” dedi.

ALPAY: “1029 ARAÇLIK OTOPARKI ARALIK 2021’DE HİZMETE AÇMIŞTIK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ise, Ümraniye Belediyesi ile imzalanan protokol ile yapımı tamamlanan meydan düzenlemesi projesi içinde yer alan, toplam 1029 araç kapasiteli zemin altı otoparkı da Aralık 2021’de hizmete açtıklarını hatırlattı. Alpay, meydanda hizmet verecek İBB kuruluşlarını da Beltur Cafe, İstanbul Kitapçısı ve İBB Çözüm Merkezi olarak sıraladı. Konuşmaların ardından kurdele kesimine geçildi. Kurdele kesimi öncesinde TBMM CHP Grup Başkanvekili Altay kısa bir konuşma yaptı.

ALTAY: “BİZE DÜŞEN İSMET BEY’İ DE KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANIMIZI DA DESTEKLEMEKTİR”

“Önce Ümraniye'nin Şehriemin’ini dinledik, sonra kadim İstanbul'un Şehremin’i dinledik” diyen Altay, “Ümraniye için, İstanbul için güç ve iş birliklerinin görmekten, bir İstanbul milletvekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yöneticisi olarak inanın çok mutlu oldum. Ümraniye Belediye Başkanımıza huzurunuzda içten, yürekten teşekkür ediyorum. Eksik olmasın. Biz, bazı ilçeleri seçimlerde alırız, bazılarını alamayız. Ben, ‘Kaybettik’ demem. Ümraniyeli kazanmıştır. Tercihini öyle kullanmıştır. Bize düşen İsmet Bey'i de Kadıköy Belediye Başkanı'nı, Beşiktaş Belediye Başkanı'nı desteklediğimiz kadar desteklemektir. İstanbul aslında şöyle bir kent: Paris, Fransızların sevgilisidir. Londra, İngilizlerin sevgilisidir. New York, Amerikalıların sevgilisidir. İstanbul, dünyanın sevgilisidir. Öyle kadim bir kenttir. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 1400 yıl önce, ‘İstanbul'u alan komutan, ne kutlu komutan’ derken çok ezbere söylenmiş bir söz değildir. İstanbul, dünyanın en kadim, bütün medeniyetlerin gözünün üstünde olduğu bir kenttir” şeklinde konuştu.

“İMAMOĞLU’NA BAKIN, ÖRNEK ALIN”

İBB’nin hayatta olan ve vefat eden bütün belediye başkanlarını anan Altay, İmamoğlu’nun “150 Günde 150 Proje” maratonuna yetişemediklerini dile getirerek, “Ankara'da da işimiz var. Gelemiyoruz. Üzülüyoruz. Allah, razı olsun. Partimizin ve ona gönül verenlerin başı yerde değil. Bu iş birliği çok kıymetli. Biraz çekemeyenler de var yukarılarda. İsmet Bey'i tenzih ediyoruz. Biraz çekemeyenler var. Onlara da diyorum ki; adamın gittiği lokantaya, dinlediği müziğe, konsere bakacağınıza yaptığı hizmetleri takip edin. Onlara bakın, biraz örnek alın diyorum. Ümraniye ve İstanbul, her şeyin en güzeline layıktır. Ve Ümraniye ve İstanbul, en güzele çok yakındır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Kesilen kurdelenin ardından, meydan resmen açılmış oldu.