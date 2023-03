Başkan İmamoğlu: Sırtımızı Bu Milletin Gençlerine Yaslayın, Gerisini, Düşünmeyin

İMAMOĞLU:MEMLEKETİN BEREKETİNDEN FAYDALANMAYI BİLMEYEN, ‘BEN BİLİRİM’ DİYEN YÖNETİCİYİ, HEP BERABER EVİNE YOLLAYACAĞIZ

Onun gözünün içine baka baka onu dinle. Onunla konuş. Onun derdini anla. Derdine çözüm bul. Siyaseti, yöneticiliği, bir zenginleşme aracı olarak değil, manevi takvim ve bir vicdan borcu olarak yap. Sırtınızı bu milletin gençlerine yaslayın, gerisini düşünmeyin. Gençlerle bu memleketi yöneteceğiz. Bu memleketin bereketi için insanı var, toprağı var, bilgisi var, becerisi var, enerjisi var. Sadece bundan faydalanmayı bilmeyen, ‘Ben bilirim’ diyen bir yöneticisi var. Onu hep beraber evine yollayacağız” dedi.

İstanbul Times Ha ber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Ümraniye / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında düzenlenen; “İSKİ Ümraniye ilçesi içme suyu yatırımları”, “İSKİ Anadolu yakası dereleri ıslahı ve bakım-onarım projesi”, “İSKİ Anadolu yakası içme suyu malzemeleri lojistik merkezi” açılışları ile “Alemdağ Caddesi düzenleme projesi temel atma töreninde” konuştu. 4 yıl önce göreve gelmeden önce, İstanbul'da bir değişim vadettiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Bu şehirde eski ve kirli defterleri kapatacağız, yeni taze, güçlü bir başlangıç yapacağız, demiştim. Çok şükür bunu başardığımızı görüyorum. İstanbul'un başardığını, İstanbul'un değişim sürecini en güçlü şekilde hissettirdiğini görüyorum. Değişimin bu şehrin her hücresine, her sokağına, her caddesine, her mahallesine yayıldığını ifade edebilirim” dedi.

“İSTANBUL’UN ARTIK ‘YENİ NORMALLERİ’ VAR”

“İstanbul'da değişim, artık geri döndürülemez” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul başardı ve kesinlikle yerel yönetim anlamında, yeni bir dönemin köklerini saldı. İstanbul'da yaşamın yeni normalleri var. Mesela; İstanbul'da eskiden dere yataklarında yapılaşma konuşulurdu. Şimdi ise, İstanbul'un dere yataklarında yaşam vadileri, yeşil alanlar konuşuluyor. İstanbul'da eskiden su baskınları normaldi, taşkınlar normaldi, Kurban Bayramı geldiğinde Boğaz’ın kana sulanması normaldi. Şimdi artık bu görüntülerin yaşanmaması normal. Yağmur suyu, atık su kanallarının ayrılması, derelerin ıslah edilmesi, altyapının sürekli iyileştirmesi normal. Eskiden ucundan, kıyısından imara açma hevesiyle kent ormanlarının vatandaşımıza kapatılması normaldi. Şimdi ise, milyonlarca insanımızın kent ormanlarını kullandığı bir ortam normal. Eskiden Büyükşehir Belediyesi’nin kreşlerinin, öğrenci yurtlarının, kent lokantalarının olmaması normaldi. Şimdi, olması çok normal. Eskiden anneler, 0-4 yaş arası çocuklarıyla otobüslere binemiyorlardı. O normaldi. Ama şimdi annelerin 0-4 yaş arası çocuklarıyla otobüse binmeleri normal. Eskiden kadınların İBB’de yönetici olmaması normaldi. Şimdi, en üst mevkilerde kadınlarımızın yönetici olması normal. Önceden İBB’nin birçok çalışma noktalarında kadınların olmaması normaldi. Şimdi artık kadınların İBB’nin departmanlarında neredeyse çalışmadığı yerin kalmaması normal. Eskiden yılda 5 kilometre bile olmayan metro yapabilmek normaldi. Şimdi ise, İstanbul'da yılda en az 13 kilometre metro açabilmek normal. Eskiden, vatandaşın evlerinin güvenliği konusunda hiçbir adım atılmazken; şimdi hızlı tarama yöntemiyle her eve girip, insanlarımızın evinin durumuna bakıp, ona göre tedbirlerin alınabilmesinin araştırılması normal.”

“HER GÜN BİR SORUNA ÇÖZÜM ÜRETEN, ÇOK ÇALIŞAN BİR EKİBİZ”

“İstanbul'da her gün bir soruna çözüm üreten, çok çalışan bir ekibiz” diyen İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” diyerek başlattıkları kampanyayı, “300 Günde 300 Proje” olarak revize ettiklerini hatırlattı. İSKİ eliyle Ümraniye’de gerçekleştirilen yatırımların detaylarını paylaşan İmamoğlu, “Çok güzel ve umut dolu bir baharın sizlerle buluşması için daha çok çalışacağız. 14 Mayıs'tan sonra; devleti bilen, vicdan sahibi, adaletli, herkese saygıyla yaklaşan bir ekip göreve geliyor. Çünkü, işte o az önce saydığım bütün nitelikleri taşıyan insanlar bir arada. Bu nitelikle, bu kimlikle devletimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep beraber seçeceğiz. Millet İttifakı'nın bütün unsurlarıyla, çok çalışacağız. Altı siyasi parti ve tabii ki farklı siyasi partilerin de demokrasi beklentisini, özgür bir Türkiye, üreten bir Türkiye, gençlerin geleceğe umutla baktığı, güler yüzle baktığı bir Türkiye’nin var olması için en güçlü şekilde çalışacağız” diye konuştu.

“SAYIN MANSUR YAVAŞ’LA BİRLİKTE ZEHİR GİBİ İCRACI BİR KADROYU SİZLERE HAZIRLIYORUZ”

Bu sabah Ankara’da bir araya geldiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş’ın selamlarını vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, “Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bizler hem kentlerimizde yapılmayan işleri daha güçlü yapmaya hem de memleketimizin her noktasına çalışkanlığı, üretimi, iyi iş yapmayı, hesap verebilirliği örnek olarak yaşatmanın, göstermenin sorumluluğunu üstlendik. Sadece Haziran 2023 - Nisan 2024 arasında bile, 10 ayda göreceksiniz İstanbul'da yapılmayan, engellenen, elimizden alınan, millete ait olan yerlerin kapkaççı gibi elimizden alındığı ortamları sona erdirecek, İstanbul’da imzalanmayan kredilerle alınamayan otobüsler, imzalanmayan kredilerle ya da onaylanmayan proje olaylarıyla başlanamayan metroları nasıl hızla başlatacağımızı 16 milyon İstanbulluya göstereceğiz. Yönetimde başarının formülünü bilen, uygulayan, zehir gibi icracı bir kadroyu sizlere hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU MEMLEKETİ GENÇLERLE YÖNETECEĞİZ”

Yönetimde başarının formülünün kolay olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“’Her şeyi ben bilirim’ diyen kimse olmayacak. Yalnızca liyakati olan insanlarla çalış. Kim olduğuna bakma. ‘Eşim, dostum, akrabam, damadım, kızım, oğlum’ deme. Vatandaşınla çalış, vatandaşınla. Milletin sesine kulak ver. Onun gözünün içine baka baka onu dinle. Onunla konuş. Onun derdini anla. Derdine çözüm bul. Siyaseti, yöneticiliği, bir zenginleşme aracı olarak değil, manevi takvim ve bir vicdan borcu olarak yap. Bu kadar basit. Yeni bir dönem başlatacağız. Yeni bir dönem, insanımıza moral verecek. Bu memleketin kaynağı, bu memlekette var. Çocuklarınıza baktığınızda, enerji kaynağını görüyorsunuz değil mi evlerde? Ben de görüyorum. Hele hele gençlere baktığınızda. Ben size bir şey söyleyeyim. 86 milyon insanımıza söylüyorum: Sırtınızı bu milletin gençlerine yaslayın, gerisini düşünmeyin. Gençlerle bu memleketi yöneteceğiz. 14 Mayıs'tan sonra biz bunu yapacağız. İstanbul'dan Hakkari'ye, Trabzon’dan Hatay'a Türkiye'ye çok güçlü bir enerji katacağız. Bu ülkede herkes daha iyi kazanacak. Daha rahat geçinecek, daha güvende yaşayacak, daha mutlu ve umutlu olacak. Size söz veriyoruz; bunların hepsi olacak. Bu memlekete bereket gelecek, bolluk gelecek. Çünkü, bu memleketin bereketi için insanı var, toprağı var, bilgisi var, becerisi var, enerjisi var. Sadece bundan faydalanmayı bilmeyen, ‘Ben bilirim’ diyen bir yöneticisi var. Onu hep beraber evine yollayacağız.”

“86 MİLYON MİLLETİN İKTİDARI İÇİN İKTİDAR; BİR AVUÇ İNSANIN İKTİDARI İÇİN DEĞİL”

Alandan “İktidar, iktidar” seslerinin yükseldiğini duyan İmamoğlu, konuşmasını, “İktidar, ne için? 86 milyon milletin iktidarı için iktidar; bir avuç insanın iktidarı için değil. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu açtığımız ve başladığımız projelerimiz; Ümraniye’mize ve İstanbul’umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Sizlere yürekten söz veriyorum: Bütün zorluklarımıza rağmen, 11 ilimizde yaşadığımız acılarımıza rağmen, deprem bölgesindeki o acılarımızı, kaybettiğimiz canlarımıza olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz biliyor musunuz? Milletimiz iç daha çok çalışarak ödeyeceğiz. Çok çalışacağız ve başarılı olacağız. O şehirlerimizi de yeniden kuracağız. İstanbul'umuzu daha güvenli, daha dayanıklı bir şehir haline getireceğiz. İşte bu şekilde ne olacak? Her şey çok güzel olacak” sözleriyle noktaladı.

KENDİSİNİ SOKAK SAKSISI ÜZERİNDE DİNLEYEN VATANDAŞLA SAHNEDE KUCAKLAŞTI

İmamoğlu’nun, konuşması boyunca bir sokak saksısının üzerinde kendisini dinleyen 81 yaşındaki Nefise Demirbozan’la sahnede kucaklaşması, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İSKİ’nin yaptığı çalışmalarla; Ümraniye’deki içme suyu altyapı çalışmaları ile ilçedeki düşük su basıncı problemi giderilirken, başta Ümraniye olmak üzere, tüm Anadolu Yakası’nın içme suyu kalitesi arttırıldı. Yağışlarda, sel ve taşkınlarını önleyen dereler de titiz çalışmalar sonucu ıslah edildi. Marmara Denizi, Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nı kirleten atık suların kesilerek atık su arıtma tesislerine ulaştırılması sağlandı. Alemdağ Caddesi de yeni tasarımıyla, yaya ve engelli kullanımına uygun hale getiriliyor.