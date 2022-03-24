Akademi Genç Söyleşileri Sürüyor

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri mart ayında da ilgiyle takip ediliyor. Söyleşilerden panellere, seminerlerden konferanslara, konserlerden tiyatro oyunlarına kadar birçok etkinlik, her yaştan Ümraniyeli sanatseverin beğenisine sunuluyor. Ümraniye Belediyesi özellikle gençlerin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Akademi Genç Sohbetleri’ni düzenliyor. Alanında uzman olan önemli isimler gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini aktarıyor. Bu programlar kapsamında Uzman Psikolojik Danışman-Yazar Mehmet Konuk gençlerle bir araya gelerek, “Hedef Belirleme” adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Mehmet Konuk, Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen programda hedef ve kariyer belirleme konusu hakkında konuştu. Başarı ve başarısızlığın tanımı üzerinde de duran Konuk, öğrencilere seçecekleri meslekler hakkında bilgi verdi. Konuk, son olarak gençlere kendilerini tanımaları tavsiyesinde bulunarak, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)